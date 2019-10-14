Трамп заявил, что не против, "чтобы Асад защищал курдов от Турции"

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не должны "воевать за Сирию и Асада" и что Вашингтон устроит "любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов". Об этом он написал в своем Twitter.

"Я разгромил 100% халифат ИГ (запрещена в РФ - "РГ") и после этого в основном вывел наши войска из Сирии, - цитирует Трампа РИА Новости. - Пусть Сирия и Асад защищают Турцию и сражаются с Турцией за свою землю. Я сказал своим генералам: почему мы должны воевать за Сирию и Асада, чтобы защищать землю нашего врага?"

При этом американский президент выразил согласие на участие любых игроков в решении сирийской проблемы, если это обеспечит результат. Главное, по мнению Трампа - находиться подальше от зоны конфликта.

"Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт, - считает глава Белого дома. - Надеюсь, что с ними будет все в порядке, а мы от них в 7 тысячах миль!"

Напомним, что ранее Вашингтон объявил о передислокации своих подразделений с севера Сирии, где проходит активная фаза операции турецкой армии против курдских вооруженных объединений.