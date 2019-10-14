Турецкая армия и протурецкие силы в Сирии движутся на Манбидж

Турецкие воинские подразделения, в числе которых спецназ и танковые взводы, продолжают марш на сирийский город Манбидж - один из стратегических пунктов в северной Сирии. Вместе с турецкими войсками туда направляются и отряды Сирийской национальной армии (СНА), она же - "Свободная сирийская армия", состоящие из протурецких сил в Сирии. Об этом сообщают сирийские и турецкие СМИ.

Также, по данным турецких СМИ, самолеты ВВС Турции уже нанесли удары по позициям курдских "Сил народной самообороны" (YPG), контролирующих Манбидж.

Кто именно займет этот город, находящийся на главной дороге из Турции в Ракку, пока остается неясным. По многочисленным данным, подчиненная Дамаску Сирийская арабская армия (САА) контролирует населенные пункты на севере и северо-западе от Манбиджа, однако в город пока что не вошла.

Как полагают эксперты, вопрос о том, кто закрепится в Манбидже, будет решен в ходе переговоров в верхних эшелонах власти между странами, участвующими в сирийском конфликте.