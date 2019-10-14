Ученые назвали главные страхи поколения Z

Для начала напомним, что поколение Z - это люди, которые родились после 1999 года, включая и современных подростков. Ученые из Института психологии РАН провели уникальное исследование среди представителей разных поколений россиян и изучили отношение к глобальным рискам у современной молодежи. О результатах исследования "РГ" рассказал доктор психологических наук, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик.

Тимофей Нестик: Принято считать, что поколение Z более прагматично, чем их предшественники, родившиеся в конце 80-х и в 90-е годы, так называемое поколение Y. Поколение Z не ждет мгновенных результатов, нацелено на получение хорошего образования и на успешную карьеру, не торопится заводить детей, более ответственно в отношении финансов. Как и для 30-летних из поколения Y, им важна интересная и социально значимая работа, но они не революционеры, предпочитают пользоваться сложившимися карьерными "лифтами". Есть и особенности восприятия информации у поколения Z. Им легче представить мысль в виде картинки, они черпают знания из видеоблогов, их "университетом" стал YouTube.

Поэтому видео "Как почистить селедку" или "Чем вывести пятно на платье" собирают миллионы просмотров в сети?

Тимофей Нестик: Да. Знания для поколения Z - более личностные. Человек, который сам попробовал что-то сделать и показал это в своем видеоканале, становится для них более достоверным источником информации, чем тексты. Вот, казалось бы, многие люди старшего поколения, в том числе шестидесятники (их называют иногда поколением "беби-бумеров") или поколение X, начинавшее карьеру в начале 90-х, могли бы быть очень успешными блогерами. Но они не умеют жить напоказ, слишком велик между ними и поколением Z цифровой и ценностный разрыв.

Старшее поколение больше всего боится войны, люди среднего возраста - социальной нестабильности, а чего боится молодежь?

Тимофей Нестик: Эксперты выделяют около 30 глобальных рисков. По данным международных опросов, чаще всего люди на планете опасаются политического насилия, на втором месте - страх ядерной войны, на третьем - природные бедствия и последствия изменения климата, на четвертом - эпидемии… У поколения Z в России на первом месте экологические проблемы, значительно меньше их тревожит коррупция, а экономика - вообще в конце списка! Их волнует уничтожение лесов, химическое загрязнение Земли, последствия глобального изменения климата. При всем своем прагматизме, молодежь острее переживает тревожные новости, более склонна верить в приближение глобальной катастрофы. Они чаще, чем их родители, поддерживают радикальные меры для предотвращения грядущих бедствий.

Наши исследования показывают, что нагнетание тревоги по поводу климатической катастрофы не подталкивает к конструктивным действиям, зато усиливает чувства беспомощности, недоверия и несправедливости. Уже появился новый вид расстройств - климатическая депрессия. В итоге мы становимся жертвами популистов, обещающих простые решения для сложных проблем. Запугивание глобальными рисками, как и замалчивание, приводит к обратному результату. В школах, в интернете и на телевидении нужно обсуждать конкретные шаги "на опережение", которые поддерживают самоуважение, заботу о других людях и веру в способность влиять на свою судьбу.

Среди других страхов современных подростков и молодежи - цифровые риски, все, что связано с киберпреступлениями и слежкой за человеком в интернете. А вот теракты их волнуют меньше.