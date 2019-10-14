Украинские националисты сыграли договорной матч с Зеленским

В понедельник в Киеве состоялись два марша в честь дня защитника Украины, в этом году прошедшие под общим лозунгом "Слава нации, нет капитуляции!". То есть против исполнения Украиной "формулы Штайнмайера", а значит, и против наступления мира в стране. Прямую и косвенную выгоду от мероприятия в той или иной мере получили все его участники: и выпустившие накопившийся пар украинские патриоты, и доказавший свое всемогущество глава МВД Арсен Аваков, и получивший повод для затягивания мирного процесса президент Владимир Зеленский.

Марши 14 октября не были чем-то экстраординарным: это в 2005 году, после прихода к власти Ющенко, беспрепятственно прошедшие по Крещатику колонны последователей Бандеры шокировали киевлян и гостей столицы. Со времен того первого марша многое изменилось, и теперь факельные шествия с нацистскими лозунгами это киевская обыденность. Вот и вчера разрозненная толпа кричала "Москалей на ножи!", жгла дымовые шашки, размахивала черно-красными знаменами вместе с флагами США и НАТО и обклеивала администрацию президента патриотическими наклейками. Стычек с правоохранителями, провокаций и пострадавших зафиксировано не было.

Напомним, что еще две недели назад грядущие шествия 14 октября воспринимались украинскими СМИ как начало нового "майдана" и реванша Петра Порошенко. И действительно, импульс отрицания "формулы Штайнмайера" и нагнетание патриотической истерии исходило от партии бывшего президента, его группы поддержки в экспертном сообществе и подконтрольных СМИ. Первые, якобы стихийные шествия националистов к администрации президента, если верить украинским источникам, сильно разволновали президента Зеленского, и здесь ему на помощь пришел главный спонсор украинских неонацистов Арсен Аваков. Он мастерски отодвинул давнего соперника Порошенко от актуальной повестки, заменив его, собранную с бору по сосенке националистическую массовку своей, куда более организованной и многочисленной силой - созданной на базе карательного полка "Азов" партией "Национальной корпус". Вялые стычки между активистами, получающими суточные из разных касс, происходили еще 6 октября в ходе митинга против капитуляции на майдане. Именно боевики Авакова сорвали на прошлой неделе разведение войск в Петровском и Золотом, показательно прорвавшись через полицейские блокпосты на передовую. Но их идеологических братьев из "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещенная в РФ. - Прим. "РГ"), которые сегодня находятся на жалованье у Порошенко, подчиненные того же Авакова на линию разграничения почему-то не пропустили.

Проявил активность глава МВД и перед вчерашним мероприятием: вместе с главами СБУ и Совбеза он призвал всех к "мирному шествию", а полиция и нацгвардия успешно пресекла приезд в Киев "несистемных" активистов. На то, что шествие против мира целиком контролировалось украинским силовиками, указывает и другой факт: неонацисты из запрещенной в России группировки С14 в знаменательный день отправились на административную границу Крыма с почетной миссией - агитировать за его возвращение в состав Украины. Да и сам Петр Порошенко уехал вчера в Лондон, на парламентскую ассамблею НАТО.

Факельные шествия с нацистскими лозунгами - это киевская обыденность

Впрочем, нужно объяснить глубинный смысл этих интриг и персональную выгоду отдельных украинских политиков. Так, Арсен Аваков лишний раз показал всем, кто на майдане хозяин, и, как утверждают злые, но осведомленные языки, вытребовал у Зеленского за мирное проведение немирного шествия посты губернаторов Одесской и Харьковской области для своих людей (действительно, на прошлой неделе Одесскую область возглавил человек, которого связывают с главой МВД). Владимир Зеленский и его команда, в свою очередь, получили яркую картинку протестов, которую попытаются представить Берлину и Парижу как доказательство невозможности исполнения "формулы Штайнмайера". Нюанс только в том, что, даже по самым смелым подсчетам, вчера в центре Киева митинговало максимум 20-25 тысяч человек, что составляет менее 1 процента от населения украинской столицы, и не идет ни в какое сравнение с тем количеством людей, которые отдали голоса за Зеленского в ожидании мира. Но, как показывают последние высказывания и действия украинского президента и его команды, к их мнению он уже не прислушивается. Иначе Зеленский не называл бы в своем обращении перед маршем сторонников мира "недругами", а его премьер-министр не выступал бы со сцены киевского пивного бара, где пелись песни во славу Гитлера и Бандеры.