Новости

Преемницу Меркель пригласили увидеть Крым своими глазами 09:43
Замки, пляжи и коровы: приключения Lexus RX-350 в Прибалтике 09:40
В Екатеринбурге огласили предварительные итоги выбора места под храм 09:28
В Новосибирске загорелась многоэтажка 09:18
Спасенной в Норильске белой медведице придумали имя 09:05
Томскую школу эвакуировали из-за задымления 09:02
Поставленные Норвегии F-35 оказались с изьяном 08:56
На Колыме погиб выпавший из окна экс-главврач районной больницы 08:46
В Ленобласти диджея в кафе зарезали за плохую музыку 08:43
Украинский премьер посетил концерт неонацистской рок-группы 08:42
Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции 08:42
Видео: заезды по треку уникального КрАЗа с танковым мотором 08:39
Сирия начала переброску войск на север страны 07:52
Российские волейболисты потерпели шестое поражение на Кубке мира 07:46
В Японии количество жертв тайфуна достигло 40 человек 07:26
Врач объяснил, как употребление салатов может довести до инсульта 07:19
В Японии до 37 возросло число жертв тайфуна "Хагибис" 06:58
Петр Чех отразил буллит и стал лучшим игроком матча 06:55
В Приморье арестованы вандалы, осквернившие Вечный огонь 06:39
США и Турция выполнят наблюдательный полет над территорией России 06:24
Названы самые частые ошибки школьников на ЕГЭ по русскому языку 06:00
Рейтинг лидера Южной Кореи упал до исторического минимума 05:45
Новый терминал аэропорта Хабаровска принял первый рейс 05:40
В США разбился учебно-тренировочный самолет ВВС Канады 05:34
В Бурятии произошло землетрясение 05:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14.10.2019 08:42
Рубрика: В мире

Украинский премьер посетил концерт неонацистской рок-группы

Текст: Константин Волков

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил мероприятие, где выступала и украинская ультраправая группа "Сокира Перуна". Концерт был организован радикалом Андреем Медведько, которого обвиняют в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины.

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
На Украине назвали "главную ошибку" Зеленского

Годом ранее на "Сокиру Перуна" в Киеве было заведено уголовное дело. Причиной стала демонстрация на концерте свастики и другой нацистской символики, использование цитат итальянского диктатора Бенито Муссолини, откровенно фашистские лозунги.

О посещении премьером концерта скандальной группы сообщил лидер радикальной украинской организации С14 (запрещена в России).

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном российском оружии
Эсминец США Porter зашел в порт Одессы
Сирия начала переброску войск на север страны
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией крейсера "Петр Великий"
В Японии количество жертв тайфуна достигло 40 человек