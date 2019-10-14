Украинский премьер посетил концерт неонацистской рок-группы

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил мероприятие, где выступала и украинская ультраправая группа "Сокира Перуна". Концерт был организован радикалом Андреем Медведько, которого обвиняют в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины.

Годом ранее на "Сокиру Перуна" в Киеве было заведено уголовное дело. Причиной стала демонстрация на концерте свастики и другой нацистской символики, использование цитат итальянского диктатора Бенито Муссолини, откровенно фашистские лозунги.

О посещении премьером концерта скандальной группы сообщил лидер радикальной украинской организации С14 (запрещена в России).