Улетевший в сентябре экипаж может задержаться на МКС

Российский космонавт Олег Скрипочка и американский астронавт Джессика Меир могут провести на Международной космической станции больше времени, чем было запланировано ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Скрипочка и Меир отправились на орбиту 25 сентября, а вернуться на Землю должны в конце марта. Вместе с ними прилетит и американец Эндрю Морган.

"Приземление корабля "Союз МС-15" может быть перенесено с 30 марта на 17 апреля 2020 года", - подчеркнул собеседник агентства, не уточнив причины задержки. В Роскосмосе данную информацию комментировать отказались. Добавим, что сейчас на МКС находятся 6 человек.