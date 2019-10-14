В Болгарии умер прибывший на матч сборной английский болельщик

МВД Болгарии подтвердило гибель в Софии гражданина Великобритании, который прибыл в Болгарию на отборочный матч Евро-2020. В ведомстве сообщили, что 32-летний мужчина, прибывший из Великобритании был найден в 10 часов утра на улице в Софии. Он был в беспомощном состоянии, однако при попытке отвезти его в больницу проявил агрессию.

"Были приняты меры для его транспортировки в полицейское управление Софии. Однако по дороге мужчина скончался", - говорится в заявлении МВД Болгарии, которое передает Топспорт.

В МВД заверили, что полным ходом идет расследование этого инцидента.

Однако на улицах Софии и неподалеку от стадиона "Васил Левски" уже полным ходом происходят небольшие стычки между подвыпившими англичанами, местными болельщиками и полицейскими. Как сообщают болгарские СМИ, есть опасение, что дело может дойти до драк.