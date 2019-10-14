В ДНР заявили об усилении обстрелов в Донбассе перед встречей в Минске

В преддверии очередного раунда переговоров в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов ДНР. Об этом 14 октября заявил представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, накануне встречи в Минске, которая должна состояться 15 октября, с украинской стороны была увеличена интенсивность обстрелов, а также нарушаются договоренности в отношении использования беспилотников, полеты которых вдоль линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.

В частности, один украинский БПЛА типа "Лелека" был уничтожен за последние сутки в районе населенного пункта Саханка на территории ДНР.

Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что за 13 октября по территории ДНР с украинской стороны было выпущено 60 мин.