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14.10.2019 14:52
Рубрика: В мире

В ДНР заявили об усилении обстрелов в Донбассе перед встречей в Минске

Текст: Константин Волков

В преддверии очередного раунда переговоров в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов ДНР. Об этом 14 октября заявил представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, накануне встречи в Минске, которая должна состояться 15 октября, с украинской стороны была увеличена интенсивность обстрелов, а также нарушаются договоренности в отношении использования беспилотников, полеты которых вдоль линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
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В частности, один украинский БПЛА типа "Лелека" был уничтожен за последние сутки в районе населенного пункта Саханка на территории ДНР.

Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что за 13 октября по территории ДНР с украинской стороны было выпущено 60 мин.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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