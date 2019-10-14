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14.10.2019 19:33
Рубрика: В мире

В сетях закона

В ФРГ хотят ввести наказание за оскорбления в Интернете
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(7989)
После событий в немецком городе Галле, где злоумышленник транслировал нападение на синагогу и убийство людей в Интернете, власти Германии вернулись к вопросу об ответственности за разжигание ненависти и оскорбления в Сети. При этом эксперты признают, что до сих попытки правительства регулировать эту сферу не были успешными, а правозащитники называли их "покушением на свободу слова".

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, ведущие политики из правящей коалиции предложили обязать соцсети не только удалять записи оскорбительного содержания, но и "докладывать о них властям". "В случае появления публикаций, разжигающих ненависть, провайдер должен сохранить их в качестве доказательной базы и предоставить нам всю информацию о происхождении таких постов", - заявил спикер фракции христианских демократов по внутриполитическим вопросам Матиас Мидельберг.

Фото: iStock
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По словам его коллеги из Социал-демократической партии Германии Ули Грётча, службы безопасности ФРГ рассчитывают получать доступ к сомнительному контенту. Идею о том, чтобы "квалифицировать тяжкие оскорбления как правонарушения, попадающие в поле зрение прокуратуры", поддержала министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт. Сегодня как правило, посты, содержащие признаки ненависти и оскорбления, в лучшем случае просто удаляются - без привлечения к ответственности их авторов. На одну только соцсеть Twitter в первой половине года поступило полмиллиона жалоб от пользователей в Германии. Речь идет об "угрозах, травле и подстрекательствах к терактам". Но только в 45 000 случаев модераторы микроблога принимали "некие меры", сообщает FAZ. Еще одна проблема - в трактовке таких публикаций. Кстати, в Германии за оскорбление, к примеру, федерального президента, в том числе на просторах Сети можно получить от трех месяцев до пяти лет тюрьмы.

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