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14.10.2019 14:33
Рубрика: В мире

В Гонконге протестующие впервые использовали самодельную бомбу

Текст: Константин Волков

За все время протестов в Гонконге, продолжающихся с весны, протестующие впервые использовали самодельную бомбу. Об этом 14 октября сообщила полиция специального административного района КНР.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением было приведено в действие в тот момент, когда полицейский патрульный автомобиль проезжал по Натан роуд, Монгкок, район Коулун в материковом Гонконге.

Как заявил замначальника полиции Гонконга Тан Пин, это произошло примерно в 20 часов в воскресенье. Одно или несколько взрывных устройств сдетонировали на расстоянии 2-3 метров от патрульного автомобиля.

"Полагаем, что это была атака на офицеров полиции, - сказал Тан Пин. - Мы осуждаем тех, кто это сделал, и отмечаем, что столь опасная акция может привести к тяжелым последствиям".

13 октября в Гонконге также произошел ряд стычек протестующих с полицией на улицах и в торговых центрах. На территорию полицейского участка Монгкок было закинуто порядка 20 бутылок с зажигательной смесью. Кроме того, были подожжены несколько полицейских машин.

В мире Восточная Азия Китай
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