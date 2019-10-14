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14.10.2019 14:25
Рубрика: Власть

В Госдуме представили замечания к новому бюджету

Текст: Татьяна Замахина
Проект бюджета на ближайшие три года необходимо принять в первом чтении, а ко второму - доработать. Такова позиция думских комитетов, которые уже рассмотрели проект. Слово - за профильным комитетом по бюджету и налогам, который провел первое заседание по новому бюджету.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

При обсуждении проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы Госдума для себя выделила четыре приоритетных направления, сообщил глава комитета Андрей Макаров. В первую очередь, это эффективность расходования бюджетных средств - в регионах они должны начинать работать с января, а не во втором полугодии, как это нередко бывает, отметил парламентарий. Другие приоритеты - комплексное развитие сельских территорий, устранение дисбаланса в бюджетной обеспеченности регионов и повышение инвестиционной поддержки региональных проектов со стороны государства.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Макаров назвал и ряд рисков, которые вызывают опасения депутатов. Они касаются параметров, на которых основывается бюджет. В комитете отмечают расхождение прогнозов Центробанка и Минэкономразвития в части инфляции. Так, при расчете параметров госбюджета правительство ориентировалось на министерский прогноз в 3% по итогам 2020 года. При этом Банк России настаивает, что показатель будет оставаться в пределах целевых 4%.

"Для нас это имеет особое значение не только с точки зрения угадывания той цифры, которая будет, а то, что мы всегда рассматриваем инфляцию как цель, которая в значительной степени определяет размеры индексаций (пенсий, пособий и т.п. - "РГ"), - заявил Макаров. - А это непосредственно влияет на качество жизни".

Дополнительного обоснования, с точки зрения депутатов, требуют те цифры роста ВВП, которые заложены в документах от кабмина. Темпы в 2020 году ожидаются на уровне 1,7%, а затем должны будут в 2021-2024 годах возрасти до 3% год к году. Нужно обосновать эти цифры, ведь без достижения устойчивого экономического роста задачу повышения качества жизни людей решить не удастся, заявил глава комитета.

Госдума также намерена выяснить, на какие цели и в каком объеме могут быть использованы средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) после превышения их объема величины 7% к ВВП. В стране были достигнуты "беспрецедентные результаты с точки зрения макроэкономической стабильности", но надо грамотно распорядиться деньгами.

Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов заявил о поддержке правительством тех предложений, которые были выделены Госдумой как приоритеты при рассмотрении проекта бюджета. В частности, речь идет о поддержке региональных экономик. Силуанов уточнил, что общий объем межбюджетных трансфертов в следующие три года составит 2,5 трлн рублей. Кроме того, для стимулирования развития региональных экономик кабмин намерен утвердить программу поддержки десяти наиболее нуждающихся субъектов РФ.

Фото: iStock
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В целом проект защищен от рисков, в том числе и внешних, заявил глава Минфина. "Структурно бюджет сбалансирован. Мы увеличиваем расходы без каких-либо рисков для устойчивости бюджетной системы", - заявил Силуанов. Бюджетные траты в "трехлетку" будут увеличиваться ориентировочно на один триллион рублей. "Надо только эффективно распорядиться этими средствами", - согласился с депутатами первый вице-премьер.

Бюджетному комитету предстоит примерно неделю работать над заключением на бюджет вместе с представителями кабмина. Ряд замечаний, которые могут быть учтены Думой ко второму чтению, уже представили другие комитеты. Среди озвученных предложений - проиндексировать зарплаты действующим военнослужащим на 4,3%, а военным пенсионерам увеличить доход на 6,3%. Предложено также увеличить выплаты для граждан, ухаживающих за инвалидами, отправить дополнительные средства на рост зарплат педагогам, усилить поддержку льготников в части лекарственного обеспечения. Ряд комитетов настаивает на решении жилищных проблем детей-сирот - эту тему ранее не раз поднимал спикер ГД Вячеслав Володин.

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