В Японии количество жертв тайфуна достигло 40 человек

В Японии в результате тайфуна "Хагибис" погибли 40 человек. Судьба еще 16 остается неизвестной. Спасатели продолжают их поиски. Травмы различной степени тяжести получили 189 человек, передает телерадиокомпания NHK.

В настоящее время местные власти оценивают масштабы ущерба от стихии. Для этого используются вертолеты и дроны. До сих пор 136 тысяч жилищ остаются без водоснабжения, во многих домах отсутствует электричество.

Постепенно восстанавливается работа инфраструктуры и общественного транспорта. Часть магазинов продолжают работать с перебоями.