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Рубрика: В мире

В Японии выяснили, чем опасны для хозяев квартиры дверные глазки

Текст: Константин Волков

В японской префектуре Фукуока на острове Кюсю полиция расследовала необычное дело, связанное с дверными глазками, сообщает газета Mainichi.

Фото: Kyodo/via REUTERS
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В августе в полицию обратилась женщина, живущая в районе Минами города Фукуока. Она пожаловалась на то, что ее несколько раз преследовал незнакомый мужчина, он шел за ней от станции и зашел следом в подъезд, а потом зачем-то топтался под входной дверью.

Полиция устроила засаду, благодаря которой удалось арестовать незнакомца. Им оказался 40-летний мужчина, который использовал необычный способ для подглядывания

Как выяснилось, мужчина увидел женщину в электричке, проникся романтическими чувствами и решил узнать о ней побольше. Поэтому он последовал за ней, а оказавшись перед дверью, стал подглядывать за происходящим внутри квартиры через дверной глазок с помощью монокуляра. Оказалось, что описание этого способа уже давно ходит по интернету. Хотя дверной глазок, по идее, предназначен для того, чтобы обозревать происходящее снаружи, оставаясь внутри квартиры, монокуляр позволяет делать наоборот. Как сознался пойманный полицией мужчина, он сам узнал об этом способе через Youtube.

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Мужчина также попытался сделать снимки объекта своей страсти на цифровую камеру через монокуляр, но забыл вставить в фотоаппарат карту памяти. Это спасло его от судебного преследования - полиция сочла, что поскольку снимков не было, он не нарушил местный закон о причинении вреда другому гражданину. Мужчина также попросил у женщины прощения, заявив, что он "совершил непростительный поступок" и что ему хочется "вернуться в прошлое, чтобы избить себя".

Тем временем японцы озаботились способами не дать злоумышленникам использовать дверные глазки в своих целях. Для этого предлагаются разные способы, включая специальную крышку для глазка или занавеску в прихожей, которая перекроет обзор снаружи.

В мире Восточная Азия Япония
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