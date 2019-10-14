В Минске прошло совещание по развитию цифровой сферы

Масштабные задачи, которые ставит перед обществом одна из наиболее быстро развивающихся сфер экономики - IT, послужили резоном для инициативы о создании профильного учебного заведения в Беларуси. Она рассматривалась 14 октября во время доклада Александру Лукашенко о развитии страны в цифровой сфере. Кроме того, уточнил повестку встречи президент, у правительства "есть предложения по усовершенствованию системы управления информатизацией и цифровыми процессами".

Участниками дискуссии, сообщает пресс-служба президента, стали руководители его администрации, правительства, представители государственных органов, ведущих учебных заведений, Парка высоких технологий.

Лукашенко дал понять, что спектр актуальных задач по обозначенной тематике становится все шире. "Именно поэтому в пятилетней программе социально-экономического развития информатизация выделена как один из приоритетов", - заявил он, признав при этом, что пока в этой сфере хвастаться в республике особо нечем. Правда, напомнил глава государства, "на пятом Всебелорусском народном собрании была поставлена задача к 2020 году создать полноценное электронное правительство" и пообещал в ближайшее время провести совещание по всему кругу проблем цифровой трансформации страны.

Президент уже как-то намекал "цифровикам", что рассуждая на тему, пока далекую от понимания белорусским населением, специалисты "просто запугивают его, не разъясняя, что же такое цифровизация". Другая тенденция заключается, по мнению Лукашенко, в том, что все большее количество продвинутых людей видят себя исключительно менеджерами цифровых компаний и IT-технологами. "Но я им намекнул на то, что землю пахать, гайки точить, создавать продукты машиностроения останется еще надолго, если не навсегда. Хотя "цифра" пронизывает все отрасли, и эти в том числе", - резюмировал президент.

Как доложил главе государства первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, предложение о создании "хайтек-университета" основывается на необходимости организации в стране подготовки кадров новой формации. "Мировая экономика под влиянием IT-технологий приобретает совершенно иной вид. Появляются новые отрасли, которые генерируют колоссальные доходы, практически не используя традиционные ресурсы и механизмы. И в этом ключевую роль играет человеческий капитал. Беларусь всегда славилась своими людьми, а наше образование всегда ценилось на постсоветском пространстве", - отметил он.

Однако в новых условиях необходимы принципиально другие подходы, которые позволят сохранить и развить этот статус. Система образования в стране, полагает Турчин, в целом удовлетворяет потребности кадров. "Но для успешной цифровой трансформации и создания новой экономики нам необходимы специалисты совершенного другого качества. Таких мы пока не готовим", - признался оратор.