В рейтинге доходностей банковские депозиты заняли последнее место

Представляем топ-5 популярных у россиян идей приумножения капитала в рублях по версии "Российской газеты". Рейтинг составлен на основе анализа данных 2019 года из открытых источников - публикуемой аналитики банков, агентств недвижимости и брокерских компаний.

На пятом месте нашего рейтинга по доходности оказались депозиты розничных банков.

Тут мало веселых новостей - средняя максимальная ставка по рублевым депозитам, которую Банк России рассчитывает по десяти крупнейшим на рынке игрокам, снизилась с мартовских 7,7 процента годовых до 6,5 в сентябре. Банки "роняют" ставки по розничным вкладам даже быстрее, чем ЦБ ключевую ставку.

Доход от недвижимости - неочевиден, зависит от многих факторов

Казалось бы, мы наблюдаем классический парад в сторону низких доходностей и классически иронизируем: "Сколько вы знаете миллионеров, которые стали богаты, инвестируя в банковские депозиты? Вот и я о том же". Но россияне продолжают выбирать именно этот инструмент, мотивируя тем, что он надежен и в случае отзыва лицензии у банка сумма вклада до 1,4 миллиона рублей застрахована государством и вернется к хозяину счета. В среднем вложения в крупных банках прибавят в этом году не более 7 процентов. Возможные проблемы: отзыв лицензии банк, что критично, если сумма превышает 1,4 миллиона рублей.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Татьяна Панина

На четвертом месте - облигации. Долговые бумаги привлекают богатством выбора и в среднем могут показывать доходности выше, чем депозиты. Особенно это касается тех, которые освобождены от уплаты налога на купонный доход. К таким относятся облигации федерального займа (ОФЗ), региональные (субфедеральные) облигации и российские корпоративные облигации, выпущенные в обращение с 1 января 2017 года. По корпоративным облигациям можно рассчитывать в среднем на 8 процентов годовых. Возможные проблемы: банкротство эмитента, иногда низкая ликвидность.

На третьем месте - жилая недвижимость. Это самый неоднозначный пункт рейтинга. Тут все зависит от самой недвижимости, от региона и прочего. Но если мы говорим о доходности инвестиций в жилую недвижимость, следует учитывать разницу между ценой покупки и продажи либо доход от сдачи жилья в аренду. В обоих случаях доходность может быть выше, чем у депозитов и облигаций. Например, у новых, небольших квартир в крупных городах. А вот доходность жилья в городах поменьше и в дорогом сегменте может вовсе отсутствовать. Но россияне традиционно смотрят на недвижимость как на защитный актив, а потому готовы принять и снижение его рыночной стоимости, и различные издержки на содержание.

Сдача в аренду нового жилья экономкласса в Москве может принести 9 процентов годовых. Возможные проблемы: рост сопутствующих расходов (ремонт, коммунальные платежи, налоги, услуги риелтора). А также риск порчи имущества при сдаче в аренду или снижение рыночной стоимости, например, из-за точечной застройки по соседству. На втором месте - акции российских компаний, точнее, "голубые фишки". Наиболее доходными акциями рынка в 2019 году уже в который раз обещают стать дивидендные бумаги экспортеров - нефтегазовых компаний, а также бумаги нескольких игроков из сектора финансов.

Дивиденды по акциям топ-15 компаний России в среднем могут принести 10 процентов. Могут и значительно больше, если правильно выбрать компанию. Но и риски здесь велики.

Возможные проблемы: высокая волатильность, решение компании о снижении или невыплате дивидендов, падение рыночной стоимости компании или ее банкротство.

На первом месте - комбинация "налоговые льготы + доход от ценных бумаг". Индивидуальный инвестиционный счет. Доходность за первый год может быть в районе 16 процентов годовых. Возможные проблемы: зависят от типа приобретаемых на счете ценных бумаг (обычно акции или облигации). Кроме того, три года нельзя забрать деньги со счета без потери полученных налоговых вычетов.

Комментарий

Илья Царфин, финансовый аналитик:

- Частные инвесторы распределяют популярные инструменты рынка не только по доходности, но и по уровню риска. По его возрастанию это будет такой ряд: депозиты, облигации, золото, недвижимость, валюта и акции.

Золото, например, которого нет в вашем рейтинге, является лучшим защитным активом и не единожды показывало высокую доходность при падениях рынка. В этом году в условиях геополитической напряженности и перспективы торговых войн золото показало высокую доходность, прибавив почти 16 процентов с начала года (это более 200 долларов за тройскую унцию). Но напряжение снижается, и золото теряет привлекательность.

По поводу инвестиций в недвижимость я бы согласился, что доходная составляющая для нее неочевидна. По данным IRN, с начала года индекс не показал весомого роста - около 1,5 процента, и дальнейший рост остается под вопросом.

Вложения в валюту в связи со снижением ставок по вкладам тоже теряют былую привлекательность. По акциям мы видим, что с каждым годом растет число бумаг, по которым выплачиваются дивиденды около 10 процентов.