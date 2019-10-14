В США разбился учебно-тренировочный самолет ВВС Канады

Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение недалеко от города Брукс в штате Джорджия на юго-востоке США. Инцидент произошел в воскресенье днем.

CT-144 Tutor принадлежал пилотажной группе "Снегири". Пилот успел катапультироваться, сообщили в федеральном управлении гражданской авиации США. На земле также никто не пострадал.

ЧП произошло незадолго до авиашоу, которое должно было состояться в Канаде, пишет РИА Новости. О причинах крушения пока ничего не известно.