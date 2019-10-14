Создается единый таможенный реестр интеллектуальной собственности всех пяти стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Армении. Когда он заработает в полную силу, контрафактных товаров на нашем общем рынке должно стать значительно меньше.

В начале октября вступил в силу закон, который дал старт созданию союзного реестра.

Девять месяцев государства будут дорабатывать свои информационные системы для ведения и использования единого таможенного реестра. В него внесут объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, а также наименования мест происхождения товаров. Анализ структуры национальных таможенных реестров показал, что наиболее заинтересованы в защите интеллектуальной собственности производители автомобильных запчастей, алкоголя и продуктов питания.

Больше всех нуждаются в охране брендов производители автозапчастей, алкоголя и еды

"Процедура регистрации в едином таможенном реестре будет проходить с использованием сервиса личного кабинета на официальном сайте ЕАЭС. А с введением электронной цифровой подписи на всей территории союза заявления можно будет подавать в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) полностью в электронном виде", - рассказали "Российской газете" в комиссии. И уточнили, что сведения обо всех объектах интеллектуальной собственности, включенных в единый таможенный реестр, будут доступны на общем информационном ресурсе. Заявления о включении объектов интеллектуальной собственности в единый таможенный реестр планируют принимать с июля 2020 года. Точная дата будет названа позднее.

Ранее в интервью "РГ" председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян пояснял: "Защита прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами по всему периметру границы Союза позволит предпринимателям быстрее вводить в оборот товары и услуги без дополнительных рисков, а также повысит эффективность борьбы с распространением контрафактной продукции на территории ЕАЭС". По его словам, уже готовится к подписанию Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС.

Создание общих правил по защите прав на интеллектуальную собственность началось в 2016 году, когда вступил в силу договор о координации действий в этой сфере. Спустя два года утвердили регламент ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств ЕАЭС. В нем - подробное описание, как оформлять и подавать заявления о включении объектов в реестр, а также сроки и порядок их рассмотрения.