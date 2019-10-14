Валентина Матвиенко встретилась с президентом Сербии

Россия и Сербия продолжат укреплять сотрудничество в двустороннем и многостороннем формате, в том числе в рамках Евразийского экономического союза и проекта газопровода "Турецкий поток". Об этом говорили в понедельник в Белграде президент Сербии Александар Вучич и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая возглавляет российскую делегацию на 141-й ассамблее Межпарламентского союза, проходящей в эти дни в сербской столице.

Дипломатический протокол обязывает главу государства в официальной обстановке говорить на государственном языке. Но Александар Вучич всегда делает исключение для российских гостей. "Добро пожаловать в Сербию, надеюсь, что вы будете себя здесь чувствовать как дома", - сказал он по-русски, обращаясь к Валентине Матвиенко. "Мы очень ценим твердую и последовательную позицию России и президента Путина по поддержке сохранения территориальной целостности, независимости и суверенитета Республики Сербии", - добавил президент.

"Очень многие страны испытывают на себе давление и далеко не все могут позволить себе такую привилегию - быть суверенным, какую позволяет себе Сербия", - ответила на это Валентина Матвиенко. Она передала Вучичу привет от Владимира Путина. "Он просил меня это сделать, сказал, что он с нетерпением ждет вашу встречу в декабре в России", - сказала она.

Говоря о состоянии экономических связей между Россией и Сербией, глава Совфеда заявила, что здесь есть огромный потенциал, а реализовывать его страны могут в разных форматах.

Один из них - Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Через несколько дней Сербия планирует подписать соглашение с ЕАЭС о создании зоны свободной торговли. Для этого в Москву направится глава правительства республики Ана Брнабич. "25 октября мы ждем премьер-министра с визитом, и свершится это очень важное событие", - отметила Матвиенко. "Конечно же, это открывает новые возможности в торговле, в экономических, инвестиционных связях со всеми странами ЕАЭС, в том числе с Россией", - добавила она.

В октябре Сербия планирует подписать соглашение с ЕАЭС о создании зоны свободной торговли

"На фоне торговых войн и санкций сегодня ЕАЭС остается островом финансовой и экономической стабильности, сотрудничество идет в рамках взаимовыгодных условий, и интерес к ЕАЭС растет", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Еще один проект, над которым Россия и Сербия работают вместе, - это газопровод "Турецкий поток". Глава Совфеда поинтересовалась, сможет ли сербская сторона завершить свою часть работы до конца года и нет ли вопросов к Москве. Проект очень выгоден для балканской республики, отметила она, поскольку "позволит наращивать поставки газа в Сербию, потребности в котором в связи с развитием экономики растут".

"Мы все закончим, как обещали, до конца года", - ответил Вучич. Он добавил, что необходимо ускорить процесс строительства подземного газохранилища в Банатском дворе. "Других вопросов у нас нет", - заявил глава Сербии.

Валентина Матвиенко также рассказала журналистам по итогам закрытой части беседы, что Александар Вучич позитивно оценивает факт роста товарооборота между двумя странами и уровень инвестиционного сотрудничества. "Объем накопленных инвестиций из России уже порядка 4 млрд долларов, и они создают все условия для того, чтобы углублять и расширять двусторонние связи с РФ", - отметила Матвиенко.