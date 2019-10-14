Валентина Петренко, общественный и политический деятель.

Рано еще говорить о возможности продажи рецептурных лекарственных средств через интернет.

На данный момент закон, позволяющий реализовывать лекарства дистанционным способом, еще не принят. Предложение руководители Всероссийского союза пациентов направили на рассмотрение вице-премьеру Татьяне Голиковой. В случае его принятия будет разрешена онлайн-торговля препаратами, которые отпускаются без рецепта. Стоит ли разрешить отпускать и рецептурные лекарства через интернет - вопрос не простой. Ни для кого не секрет, что фальсификат - не такое уж редкое явление на фармрынке. Борьба с этой проблемой идет, но изжить ее до конца пока не удается. Не усугубится ли она с открытием дистанционного канала продаж? Кто и как будет контролировать, что именно продается через интернет: качество препаратов, сроки годности? Будет ли это лицензироваться? Или же лекарствами сможет торговать любой?

Разрешив продавать лекарства онлайн, не откроем ли мы тем самым ящик Пандоры? Любая ошибка, допущенная в законодательной базе, может серьезно сказаться на здоровье наших граждан.

Существует и вероятность, что люди начнут еще чаще, чем сейчас, самостоятельно "назначать" себе те или иные препараты -для их покупки даже с дивана вставать не придется. Да, у нас любят заниматься самолечением. Но в аптеке человек может хотя бы с фармацевтом проконсультироваться. А купив наобум препарат в интернете, он рискует получить совсем не тот эффект, на который рассчитывает. Все мы понимаем, что принимать какие-либо лекарства без консультации с врачом чревато. Но есть люди, которые думают: да что я с обычным насморком пойду к врачу? Сам капли какие-нибудь покапаю - и все пройдет. Однако назначенный самому себе препарат может просто не подойти, оказаться неэффективным. В лучшем случае. В худшем - возникнет побочка.

Так что онлайн-торговля лекарствами таит в себе определенные подводные камни. Хотя и призвана послужить благим целям, то есть облегчить жизнь маломобильным группам населения.

Мне кажется, что в случае принятия выше упомянутого закона должен быть составлен четкий список препаратов, которые можно будет продавать дистанционно. Естественно, в него не должны входить сильнодействующие и наркотические средства, психотропные и различные нейролептики.

Еще такой момент: кто будет контролировать цены на лекарства, продающиеся через интернет? Скорее всего они будут стоить дороже, чем в обычных аптеках. Ведь в их стоимость будут заложены услуги курьера. Но на сколько дороже? Если существенно, то проблема доступности лекарственных средств для людей с ограниченными возможностями передвижения так и останется, к сожалению, проблемой.