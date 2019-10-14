Новости

"Бронетранспортер из будущего". Маск рассказал о внешности пикапа Tesla 21:15
Путин обсуждал в Саудовской Аравии цены на нефть 21:11
Путин подписал указ о представителях Минсельхоза за границей 20:59
Сирийская армия вошла в Манбидж 20:52
Глава дипломатии ЕС поддержала план решения конфликта в Донбассе 20:33
В Петербурге сменился глава комитета по благоустройству 20:32
Лавров рассказал, как стать министром иностранных дел 20:08
Лавров: Ассанжа могут пытать в британской тюрьме 20:06
Пентагон приказал всем американским войскам покинуть северную Сирию 19:57
"Джокер" продолжает лидировать в российском прокате 19:38
В Ленобласти ребенку сделали переливание крови в утробе матери 19:28
Фура Филиппа Киркорова чуть не застряла в Печоре 19:15
Москалькова назвала мутантом подозреваемого в убийстве школьницы 19:09
Москва-река изменила цвет в районе набережной Шевченко 19:06
В Перми водитель иномарки сбил группу детей 18:52
В Болгарии умер прибывший на матч сборной английский болельщик 18:51
В Астрахани вынесен приговор педофилу, совратившему 43 ребенка 18:45
У "Братьев по оружию" и "Тихого океана" появится продолжение 18:43
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением 18:42
Мосгорсуд признал законным приговор Котову за нарушения на митингах 18:30
Названы серьезные угрозы офисной работы для здоровья 18:27
В поднятой со дна Черного моря артустановке Stug-III обнаружен арсенал 18:17
Путин и саудовский король обменялись подарками 18:06
Губернатор Севастополя рассказал о работе с погибшим мэром Абакана 18:02
С ранцем за спиной: Lada Largus получил второй багажник 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Валентина Петренко, общественный и политический деятель.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Рано еще говорить о возможности продажи рецептурных лекарственных средств через интернет.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Союз пациентов предложил продавать рецептурные лекарства через интернет

На данный момент закон, позволяющий реализовывать лекарства дистанционным способом, еще не принят. Предложение руководители Всероссийского союза пациентов направили на рассмотрение вице-премьеру Татьяне Голиковой. В случае его принятия будет разрешена онлайн-торговля препаратами, которые отпускаются без рецепта. Стоит ли разрешить отпускать и рецептурные лекарства через интернет - вопрос не простой. Ни для кого не секрет, что фальсификат - не такое уж редкое явление на фармрынке. Борьба с этой проблемой идет, но изжить ее до конца пока не удается. Не усугубится ли она с открытием дистанционного канала продаж? Кто и как будет контролировать, что именно продается через интернет: качество препаратов, сроки годности? Будет ли это лицензироваться? Или же лекарствами сможет торговать любой?

Разрешив продавать лекарства онлайн, не откроем ли мы тем самым ящик Пандоры? Любая ошибка, допущенная в законодательной базе, может серьезно сказаться на здоровье наших граждан.

Существует и вероятность, что люди начнут еще чаще, чем сейчас, самостоятельно "назначать" себе те или иные препараты -для их покупки даже с дивана вставать не придется. Да, у нас любят заниматься самолечением. Но в аптеке человек может хотя бы с фармацевтом проконсультироваться. А купив наобум препарат в интернете, он рискует получить совсем не тот эффект, на который рассчитывает. Все мы понимаем, что принимать какие-либо лекарства без консультации с врачом чревато. Но есть люди, которые думают: да что я с обычным насморком пойду к врачу? Сам капли какие-нибудь покапаю - и все пройдет. Однако назначенный самому себе препарат может просто не подойти, оказаться неэффективным. В лучшем случае. В худшем - возникнет побочка.

Фото: iStock
Жесткая регуляторика может привести к дефициту лекарств

Так что онлайн-торговля лекарствами таит в себе определенные подводные камни. Хотя и призвана послужить благим целям, то есть облегчить жизнь маломобильным группам населения.

Мне кажется, что в случае принятия выше упомянутого закона должен быть составлен четкий список препаратов, которые можно будет продавать дистанционно. Естественно, в него не должны входить сильнодействующие и наркотические средства, психотропные и различные нейролептики.

Еще такой момент: кто будет контролировать цены на лекарства, продающиеся через интернет? Скорее всего они будут стоить дороже, чем в обычных аптеках. Ведь в их стоимость будут заложены услуги курьера. Но на сколько дороже? Если существенно, то проблема доступности лекарственных средств для людей с ограниченными возможностями передвижения так и останется, к сожалению, проблемой.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Власть Работа власти Внутренняя политика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин провел переговоры с саудовским монархом
Волин сообщил о завершении работы аналоговых передатчиков в РФ
Кремль ответил на вопросы о ситуации на севере Сирии
Медведев потребовал отчитаться за срыв строительства соцобъектов
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением