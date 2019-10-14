Владимир Путин провел переговоры с саудовским монархом

Президент России посетил Саудовскую Аравию с государственным визитом. По итогам переговоров с королем этой страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом стороны подписали пакет документов, среди которых Хартия сотрудничества стран - производителей нефти и меморандум об упрощении выдачи виз.

В понедельник борт номер один приземлился в одном из богатейших городов Ближнего Востока и одном из самых жарких городов мира - Эр-Рияде. Температура здесь +35 градусов. Владимира Путина приветствовали с самыми высшими почестями - сразу по выходу из самолета. Сначала салютом из 21 залпа. Затем - кавалерийским эскортом лимузина "Аурус" с российскими и саудовскими флагами.

Российский лидер направился во дворец Королевской администрации "Аль-Ямама", где его в торжественной обстановке встретил саудовский монарх. Оркестр исполнил гимны, состоялась церемония представления делегаций, после чего всех пригласили на пышный государственный прием от имени короля Саудовской Аравии в честь президента России.

Путин приехал в Эр-Рияд с подарком королю - им станет белый камчатский кречет Альфа. Птицу привезли во дворец перед прибытием российского лидера. Камчатский кречет - самый крупный из соколов, занесен в Красную книгу. В следующем году на Камчатке откроется центр воспроизводства и реабилитации этих птиц - чтобы восстановить популяцию, которую изрядно проредили браконьеры.

"Помню свой визит в 2007 году, когда имел удовольствие с вами тоже встречаться", - начал переговоры с саудовским королем Владимир Путин. Россия придает особое значение расширению связей с королевством, заметил президент, напомнив, что СССР первым из иностранных государств признал молодое королевство во главе с отцом нынешнего монарха. "Ценим ваш личный вклад в продвижение взаимодействия", - заявил Путин.

Саудовская Аравия ценит активную роль России в регионе и в мире

Результативным российский лидер назвал визит саудовского монарха в 2017 году. Достигнутые тогда договоренности успешно реализуются, оценил он. Товарооборот по итогам прошлого года вырос на 15% до 1,05 млрд долларов. Создан российско-саудовский экономический совет: в его составе представители крупного бизнеса. "Рассматриваем российско-саудовскую координацию как необходимый элемент обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и Северной Африки. Убежден, что без участия вашей страны вряд ли можно достичь справедливого и долгосрочного урегулирования той или иной региональной проблемы", - заявил Путин.

"Саудовская Аравия ценит активную роль России в регионе и в мире", - подчеркнул саудовский король. Эр-Рияд стремится к совместной работе с Москвой по всем вопросам, решение которых может способствовать укреплению безопасности, стабильности и мира, борьбе с терроризмом и экстремизмом, укреплению экономического роста. Монарх назвал отношения во всех областях дружественными и заверил, что королевство будет стремиться к их укреплению.

На повестке - вопросы двустороннего сотрудничества, обмен мнениями по международной проблематике. А также - вопросы координации действий для стабилизации ситуации на рынке топлива, цен на нефть. Кстати, доходы от продажи нефти дают королевству 60% бюджетных поступлений.

Путин заметил, что в Осаке на полях саммита "двадцатки" была полезная беседа с наследным принцем, когда условились о продлении договоренностей "ОПЕК плюс".

Есть планы увеличить сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, военно-технической кооперации и культурно-гуманитарных обменов. Инвестиционное взаимодействие вообще можно считать одним из наиболее динамично развивающихся. Саудовцы, согласно соглашению между РФПИ и Публичным инвестфондом Саудовской Аравии, планируют вложить в проекты на территории России до 10 млрд долларов, 2 млрд из которых уже освоены.

По итогам переговоров в присутствии лидеров было подписано два десятка документов. Среди них - хартия сотрудничества стран - производителей нефти, меморандум об упрощении выдачи виз, а также документы в сфере космоса, навигации, энергетики, здравоохранения, торговли, сельского хозяйства, транспорта, налогов, культуры и туризма.