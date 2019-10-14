Волин сообщил о завершении работы аналоговых передатчиков в РФ

"Все аналоговые передатчики 20 федеральных телеканалов, включая удаленные, на территории Российской Федерации прекратили свою работу, - приводят слова Волина РИА Новости.
На этом, по словам замминистра, процесс отключения аналогового вещания этих каналов можно считать полностью завершенным.
К переходу на "цифру" Россия готовилась 10 лет. В 2019 году проходит сворачивание старого формата вещания. С переходом от аналогового к цифровому эфирному телевещанию зрители по всей стране получают возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс), "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс).
После отключения аналоговых передатчиков у тех, кто не подготовился к приему цифрового сигнала, тем не менее, не будет черных экранов. На них транслируется информация о том, что аналоговая трансляция отключена. На экране можно также увидеть ролики с подробной инструкцией, как переходить на "цифру", и номера телефонов региональных "горячих линий", где ответят на любые вопросы, касающиеся приема цифрового сигнала. Чтобы смотреть телевидение в новом качестве и со стереозвуком, требуется купить либо телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2, либо цифровую приставку.