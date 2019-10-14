Волин сообщил о завершении работы аналоговых передатчиков в РФ

Все передатчики, транслирующие аналоговый сигнал 20 федеральных телеканалов на территории России, отключены. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"Все аналоговые передатчики 20 федеральных телеканалов, включая удаленные, на территории Российской Федерации прекратили свою работу, - приводят слова Волина РИА Новости.

На этом, по словам замминистра, процесс отключения аналогового вещания этих каналов можно считать полностью завершенным.

К переходу на "цифру" Россия готовилась 10 лет. В 2019 году проходит сворачивание старого формата вещания. С переходом от аналогового к цифровому эфирному телевещанию зрители по всей стране получают возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс), "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс).

После отключения аналоговых передатчиков у тех, кто не подготовился к приему цифрового сигнала, тем не менее, не будет черных экранов. На них транслируется информация о том, что аналоговая трансляция отключена. На экране можно также увидеть ролики с подробной инструкцией, как переходить на "цифру", и номера телефонов региональных "горячих линий", где ответят на любые вопросы, касающиеся приема цифрового сигнала. Чтобы смотреть телевидение в новом качестве и со стереозвуком, требуется купить либо телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2, либо цифровую приставку.