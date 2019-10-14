Врачи смогут оказывать экстренную помощь без согласия пациента

Авторы законодательной инициативы - председатель Комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий Морозов и член комитета Юрий Кобзев - предлагают включить в перечень лиц, принимающих решение о медицинском вмешательстве без согласия больного, который в силу состояния не может выразить свою волю, медицинского работника выездной бригады скорой медицинской помощи. Этот медработник должен быть назначен старшим при оказании экстренной помощи. По мнению депутатов, в случае принятия законопроекта у медицинских работников скорой появится возможность оказать помощь незамедлительно и своевременно.

В настоящий момент законодательно не определено, кто из медицинских работников, прибывших на место вызова в составе бригады скорой помощи и равнозначных по полномочиям, должен принимать решение о медицинском вмешательстве.