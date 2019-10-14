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14.10.2019 12:54
Рубрика: Власть

Вучич: Сербия до конца года выполнит обязательства по "Турецкому потоку"

Текст: Галина Мисливская (Белград)
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград завершит до конца года свою часть работ по реализации проекта газопровода "Турецкий поток".
Фото: REUTERS/Marko Djurica Фото: REUTERS/Marko Djurica
Фото: REUTERS/Marko Djurica

В понедельник он встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая возглавляет российскую делегацию на 141-й ассамблее Межпарламентского союза, проходящей в эти дни в сербской столице.

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
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Глава Совфеда отметила, что строительство газопровода "Турецкий поток" по территории Сербии продвигается успешно, и проект очень выгоден для республики, поскольку "позволит наращивать поставки газа в Сербию, потребности в котором в связи с развитием экономики растут".

"Хотелось бы узнать ваше мнение, будет ли к концу года завершен этот проект? Каковы ваши оценки, может быть, есть вопросы к российской стороне?", - поинтересовалась Матвиенко. "Как мне доложили, все в согласованном режиме, Сербия четко выполняет свои обязательства и до конца года возможно уже завершение этой работы", - добавила она.

"Мы все закончим, как обещали, до конца года", - ответил Александр Вучич. Он добавил, что Сербия успешно сотрудничает по проекту газопровода с Венгрией и что необходимо ускорить процесс строительства подземного газохранилища в Банатском дворе. "Других вопросов у нас нет", - добавил глава Сербии.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Сербия Законодательная власть Совет Федерации Газопровод "Турецкий поток"
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