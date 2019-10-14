За день в СИЗО по напрасному обвинению предлагается платить 15 тысяч рублей

Новости

Медведев предупредил о недопустимости манипулирования статистикой 17:26
В Ростове автобус с людьми протаранил остановку 17:23
В Калмыкии полицейский стал виновником ДТП с двумя жертвами 17:22
Россия и Саудовская Аравия подписали хартию по нефти 17:12
Путин и саудовский король сели в один электрокар 17:09
На Кубани на адвоката и полицейского завели дело о взятке в 3,5 млн 17:06
В Подмосковье избита чемпионка Европы и мира по боксу 17:05
В Петербурге пройдет Фестиваль корейской культуры 17:05
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте 17:04
Роухани назвал условие нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией 17:00
Владелец пытается продать останки сгоревшего Ferrari 17:00
Суд оставил в СИЗО генерала МВД Мельникова 16:56
Volkswagen заполнил прогал между Tiguan и Teramont новым кроссовером 16:55
Количество жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 56 16:48
Матвиенко выступила против возвращения смертной казни 16:44
Нижегородская школа закрыта из-за вспышки кишечной инфекции 16:41
В Ленобласти адвоката будут судить за избиение железнодорожников 16:37
В Иране оценили поддержку России в ситуации вокруг СВПД 16:31
В Новосибирске арестовали еще одного участника массовой драки 16:30
В Сочи бейсджамперы установили уникальный мировой рекорд 16:28
Под Костромой возбудили дело об обрушении стены на детей 16:23
В Обнинске нелегал из США напал на полицейского 16:15
В Чите задержан мужчина, убивший жену на глазах у детей 16:06
В Шереметьево экстренно сел самолет из-за отказа двигателя 16:03
Минск готов возобновить производство оборудования для судов России 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Какую погоду на зиму предсказывают народные приметы
Какую погоду на зиму предсказывают народные приметы
14.10.2019 16:55
Рубрика: Происшествия

Тариф - камерный

За день в СИЗО по напрасному обвинению предлагается платить 15 тысяч рублей
Текст: Владислав Куликов
В ближайшее время в Госдуму планируется внести проект поправок в Гражданский кодекс, устанавливающий минимальные тарифы компенсаций жертвам ошибок суда и следствия.
Сегодня за один день в СИЗО по напрасному обвинению суды назначат от 500 до 3 тысяч рублей. Фото: Аркадий Колыбалов. Сегодня за один день в СИЗО по напрасному обвинению суды назначат от 500 до 3 тысяч рублей. Фото: Аркадий Колыбалов.
Сегодня за один день в СИЗО по напрасному обвинению суды назначат от 500 до 3 тысяч рублей. Фото: Аркадий Колыбалов.

За один день в следственном изоляторе человеку, оказавшемуся там по напрасному обвинению, предлагается платить 15 тысяч рублей. Это нижняя планка. Если на какой-то день пришлись особенные страдания, ставку можно и поднять. Например, время, проведенное в так называемой пресс-хате, где работающие на администрацию заключенные выбивали из арестованного показания, по логике должно расцениваться дороже. Но тут, как суд решит.

В настоящее время в России не существует нормативно утвержденного минимального или максимального размера компенсации морального вреда

Законопроект разработала группа депутатов Госдумы: Сергей Миронов, Михаил Емельянов и Олег Нилов. Предлагается установить три минимальных тарифа. Первый - тысяча рублей в сутки - будет включаться в самых легких случаях, когда человека напрасно подозревали, однако с него не взяли даже подписки о невыезде. То есть на него было возбуждено уголовное дело, возможно, даже было предъявлено обвинение. Человеку приходилось отвечать на неприятные вопросы следователей, а потом оказалось, что сыщики взяли ложный след. Сам факт несправедливых обвинений - повод требовать компенсации морального вреда.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
СК показал видео подозреваемого в серии изнасилований в Томской области

Второй тариф - 5 тысяч рублей - начнет действовать в тот момент, когда с невиновного человека возьмут подписку о невыезде или ему назначат домашний арест.

Третья, самая большая ставка, - 15 тысяч - предусмотрена за тюремные дни непричастного. Таким образом суд с помощью гибких формул сможет рассчитать суммы компенсаций морального вреда жертвам ошибок следствия. Например, на человека завели дело, но пять дней к нему не применяли никаких мер пресечения - набежало 5 тысяч. Затем его арестовали, и месяц он провел в СИЗО. Это 450 тысяч. Потом обвиняемого перевели на полтора месяца под домашний арест. Это еще 225 тысяч. В итоге после закрытия дела минимальная сумма компенсации морального вреда, положенная человеку, составит 680 тысяч рублей.

При этом в проекте есть небольшой пробел: непонятно, какой тариф действует на те несколько дней, когда человек задержан, но мера пресечения еще не назначена.

Например, если бы компенсация назначалась Ивану Голунову (напомним, на журналиста пытались сфабриковать дело о распространении наркотиков, но позже обвинения были сняты), то первые три дня, что он был задержан, могли быть засчитаны и по тысяче, и по 15 тысяч сутки. Еще три дня он провел под домашним арестом. Таким образом, в зависимости от мнения суда компенсация могла бы составить либо 18 тысяч, либо 60 тысяч рублей.

"Законопроектом устанавливается, что указанные минимальные размеры компенсации ежегодно индексируются в соответствии с уровнем инфляции, - подчеркивают авторы инициативы. - Законопроект служит гуманизации, повышению ответственности и укреплению эффективности российского правосудия".

Правительство инициативу не поддержало, однако, по данным "РГ", авторы проекта все равно намерены внести проект в Госдуму.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Мосгорсуд оставил в СИЗО чиновника Минкультуры Павла Мосолова

"Вне сферы действия законопроекта оставлены наказания, не связанные с лишением свободы, влекущие существенные негативные последствия для лиц, в отношении которых они назначены, без указания в пояснительной записке причин, по которым минимальные размеры компенсации морального вреда при данных видах наказаний не применяются", - отмечено в правительственном отзыве.

Кроме того, на взгляд правительственных экспертов, действующее законодательство достаточно полно регламентирует общие принципы и нормы при определении размера компенсации морального вреда за счет казны, исходя из характера причиненных потерпевшему страданий, требований разумности и справедливости и т.п.

"Указание в законопроекте на конкретные стадии уголовного преследования (предварительного расследования и судебного следствия) сужает понятие уголовного преследования применительно к праву граждан на получение компенсации при незаконности такого преследования", - полагают правительственные эксперты.

Тем не менее в правовом сообществе многие поддерживают идею установления каких-то ориентировочных размеров компенсаций морального вреда. Сегодня судьи назначают их по своему усмотрению. Безусловно, ограничивать судей и вводить жесткие ставки компенсаций нельзя. Но нужны какие-то критерии, полагают многие эксперты.

"В настоящее время в России не существует нормативно утвержденного минимального или максимального размера компенсации морального вреда. Нет и единой методики оценки величины компенсаций за моральный вред. Все определяется судом, - рассказывает председатель комиссии Ассоциации юристов России по вопросам определения размеров компенсаций морального вреда Ирина Фаст. - Одной из основных проблем является отсутствие единообразия. По делам со схожими обстоятельствами присуждаемые суммы компенсации морального вреда могут различаться на несколько порядков".

В Карелии возбудили уголовное дело по факту избиения осужденного

По ее словам, в других юрисдикциях существует тарификация компенсаций за моральный ущерб, установлены относительные рамки.

"Идя в суд, люди понимают, на что они в итоге могут претендовать. Причем тарификация началась в начале 90-х годов, то есть более 25 лет назад. Мы находимся лишь в начале этого пути, пытаясь убедить законодателей и судейское сообщество в необходимости сделать то же самое", - говорит Ирина Фаст.

В свою очередь член АЮР Кирилл Махов уточняет, что на практике моральный вред часто оценивается в диапазоне 500-3000 рублей за сутки необоснованного уголовного преследования.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном российском оружии
Медведев потребовал отчитаться за срыв строительства соцобъектов
ЕС продлил санкции против РФ из-за Скрипалей
Врачи смогут оказывать экстренную помощь без согласия пациента
Сирия начала переброску войск на север страны