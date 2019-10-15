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Рубрика: Экономика

Экспресс-путь

"Аэроэкспресс" запустил автобусы в Шереметьево
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
Компания "Аэроэкспресс", выполняющая железнодорожные перевозки между Москвой и столичными аэропортами, с 15 октября запускает автобусы между московской станцией метро "Ховрино" и терминалом В аэропорта Шереметьево, сообщается на сайте перевозчика. Места остановки экспресс-автобусов находятся у выхода N 2 станции метро "Ховрино" и слева от выхода из терминала аэропорта Шереметьево, уточняется в сообщении.
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости

Автобусы пойдут по скоростной платной трассе М11. Это позволит быстро и с комфортом добраться в аэропорт и обратно.

Фото: iStock
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Поезда к терминалу В пока не ходят. Пассажиры добираются по железной дороге аэроэкспрессом до терминалов D, E и F, а затем на поезде по тоннелю до терминала B. Другой путь в терминал B - по автомобильной трассе на муниципальных автобусах от метро "Речной вокзал" и "Планерная". Но такие автобусы идут по обычным дорогам, где в часы пик возникают заторы, и по пути делают десятки остановок.

Как ранее писала "РГ", в компании "Аэроэкспресс" сообщали, что курсировать экспресс-автобусы будут ежедневно с 7.30 до 21.00 с интервалом отправления 15 минут в обе стороны.

Автобусы будут ходить по платной трассе М11 без дополнительных остановок в пути, так что поездка займет около 20 минут.

Билеты на экспресс-автобусы продаются на сайте "Аэроэкспресса", в мобильном приложении и непосредственно при посадке у водителя, где к оплате принимаются наличные и банковские карты.

Проезд стоит 150 рублей, для детей до 7 лет действует бесплатный проезд без выделения отдельного места.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ / ЛЕОНИД КУЛЕШОВ
Экономика Транспорт Общественный транспорт
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