Алексея Леонова похоронили на военно-мемориальном кладбище в Мытищах

15 октября в Федеральном военно-мемориальном комплексе в подмосковных Мытищах простились с легендарным космонавтом, дважды Героем Советского Союза, генерал-майором авиации Алексеем Архиповичем Леоновым.

Отдать дань памяти выдающемуся гражданину нашей страны, первому в мире человеку, в далеком 1965 году вышедшему в открытый космос, в Мытищи приехали десятки людей. Среди них были первая на планете женщина-космонавт Валентина Терешкова, ее коллега из Звездного Борис Волынов, партнер Леонова по программе "Союз" - Apollo" американский астронавт Томас Стаффорд, руководители "Роскосмоса", родные и друзья космонавта.

В траурный зал Федерального военно-мемориального комплекса, где состоялась церемония прощания с Алексеем Архиповичем, принесли цветы министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Леонов скончался в минувшую пятницу на 86-м году жизни. Его похоронили по всем воинским традициям, так, как хоронят настоящих генералов и героев - с троекратным оружейным салютом, в присутствии роты почетного караула, под звуки военного оркестра и Государственного гимна России.

Друзья говорят, что со смертью Леонова ушла целая эпоха. Никакого преувеличения здесь нет. Алексей Архипович был представителем первого отряда советских космонавтов, которые открыли человечеству дорогу на орбиту. По общему признанию его имя стоит в одном ряду с такими выдающимися людьми, как Сергей Павлович Королев и Юрий Алексеевич Гагарин.

Космонавту № 1 Леонов был не просто партнером, но и верным другом. Когда Гагарин погиб в авиакатастрофе, Алексей Архипович провел собственное расследование и не побоялся спорить с выводами комиссии. Это было в характере Алексея Архиповича - во всем и всегда докапываться до истины, идти до конца. Таким он был на земле, таким оставался в космосе. Таким и запомнится людям.

А еще в истории космонавтики навсегда останется позывной Леонова в его первом орбитальном полете - "Алмаз-2".