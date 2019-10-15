Банки больше не смогут навязывать страховки к потребительским кредитам

Новости

В Госдуме одобрили рост пенсий выше инфляции в ближайшие три года 20:51
Хоакин Феникс врезался на Tesla в пожарную машину 20:50
Сайдик: Стороны подтвердили приверженность разведению сил в Донбассе 20:42
Рэпер Баста сообщил подробности о покупке клуба СКА Ростов 20:33
Стартовали российские продажи обновленного Lexus RX 20:27
УЕФА инициировал дело в отношении болельщиков сборных Болгарии и Англии 20:15
В УЕФА завели дисциплинарное дело против сборной Турции 20:01
Путин получил черный пояс в ОАЭ 19:56
За выброшенных на дачах животных могут начать штрафовать 19:38
СМИ выложили видео с места убийства екатеринбурженки, продававшей авто 19:33
Toyota разработала тюнинговый комплект для родстера Daihatsu 19:32
Кузнецова считает невозможным возвращение смертной казни в закон России 19:15
В Петербурге представят мюзикл по пьесе Жана Ануйя 19:13
Грызлов: Киев сорвал процесс разведения войск в Донбассе 19:12
В Великом Новгороде реконструируют здание драмтеатра 19:11
Минобороны РФ показало на карте нынешнюю ситуацию в Сирии 19:06
В петербургской Церкви Благовещения нашли уникального архангела 18:40
Под Белгородом у железной дороги нашли полсотни снарядов 18:36
Белорусские компании активно возводят социальные объекты в Калужской области 18:23
В Волгограде СК возобновил дело о пропавшей в 1989 году семье 18:12
Серийный кроссовер Genesis GV70 сфотографировали на тестах 18:10
На Черноморский флот поступят два гидрографических катера 18:00
Экс-сотрудник ФСИН арестован во Франции по запросу Генпрокуратуры 18:00
В Петербурге эвакуировали людей из бизнес-центра 17:57
Bloomberg: Дедолларизация резервов стоила России 7,7 млрд долларов 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
"Аэроэкспресс" запустил автобусы в Шереметьево
"Аэроэкспресс" запустил автобусы в Шереметьево
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
15.10.2019 20:16
Рубрика: Экономика

Штрафы за жадность

Банки больше не смогут навязывать страховки к потребительским кредитам
Текст: Екатерина Шохина
Российская газета - Неделя № 233(7991)
Минфин разработал поправки к Закону "О потребительском кредите (займе)", запрещающие банкам навязывать гражданам страховки при выдаче займа.

В частности, кредитным организациям запрещается заставлять заемщиков оплачивать страховку сразу за весь период кредита (а только за первый год) и обосновывать получение займа необходимостью приобретения дополнительных услуг - полиса страхования жизни и пр. Банки, которые "нарушат права на свободный выбор услуг" и все-таки навяжут ненужную страховку, должны будут компенсировать заемщику убытки в двукратном размере от их стоимости. "То есть, если вместе с кредитом была продана страховка стоимостью 50 тысяч рублей, гражданин получит от банка 100 тысяч, после того как обратится в Центральный банк или в суд", - пояснил "РГ" председатель Финансово-потребительского союза Игорь Костиков.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Володин рассказал, когда регионы смогут не возвращать кредиты Минфину

К сожалению, далеко не все граждане знают, что и сегодня они могут отказаться от лишних услуг. В течение 14 календарных дней с момента заключения договора добровольного страхования (в "период охлаждения") можно потребовать его расторгнуть и вернуть деньги. Заемщик должен по интернету или в офисе страховой компании написать заявление о расторжении договора, и страховщик в течение 10 дней обязан вернуть ему деньги. Банки такую информацию, конечно же, скрывают.

Существует несколько стандартных схем навязывания страховки заемщику. Например, сотрудники банка говорят, что можно не подписывать договор на страховку, но якобы в этом случае кредит не будет одобрен. Поскольку банк не должен обосновывать причину отказа в выдаче займа, сложно доказать, что права заемщика нарушены. В некоторых банках, наоборот, вообще ни слова не говорят о страховке, включенной в кредит. Просто на распечатанном бланке договора сами ставят галочку в пункте "Согласен на добровольное страхование по такой-то программе". Банкиры пользуются тем, что мало кто вчитывается в кредитный договор и просчитывает ежемесячные платежи по кредиту.

Другие кредитные менеджеры запугивают клиентов - грозятся увеличить проценты по кредиту, если их клиент в "период охлаждения" расторгнет страховой договор. "Это не более чем слова. Банки не имеют права менять условия кредита после заключения кредитного договора", - объясняет Костиков. По его мнению, теперь, когда банкам будут грозить большие штрафы, ситуация изменится и клиенты избавятся от лишней "нагрузки".

Официально

Пресс-служба Банка России:

Банк России в целом поддерживает предложенные законодательные изменения, поскольку они способствуют защите прав заемщиков при потребительском кредитовании, в том числе и в случае предложений им дополнительных услуг. Введение указанного регулирования также позволит устранить имеющиеся сложности в правоприменительной практике. Безусловно, изменения в регулировании не исключают возможности недобросовестных действий отдельных кредиторов. Банк России проверяет соблюдение требований Закона "О потребительском кредите (займе)" и в случае выявления нарушений применяет к кредиторам меры, предусмотренные законодательством.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минфин Законопроекты и комментарии Рынок кредитования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год
Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека"
Грызлов: Киев сорвал процесс разведения войск в Донбассе
В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за "банковский роуминг"
В России впервые назначен штраф за публикацию фейковых новостей