Банки больше не смогут навязывать страховки к потребительским кредитам

Минфин разработал поправки к Закону "О потребительском кредите (займе)", запрещающие банкам навязывать гражданам страховки при выдаче займа.

В частности, кредитным организациям запрещается заставлять заемщиков оплачивать страховку сразу за весь период кредита (а только за первый год) и обосновывать получение займа необходимостью приобретения дополнительных услуг - полиса страхования жизни и пр. Банки, которые "нарушат права на свободный выбор услуг" и все-таки навяжут ненужную страховку, должны будут компенсировать заемщику убытки в двукратном размере от их стоимости. "То есть, если вместе с кредитом была продана страховка стоимостью 50 тысяч рублей, гражданин получит от банка 100 тысяч, после того как обратится в Центральный банк или в суд", - пояснил "РГ" председатель Финансово-потребительского союза Игорь Костиков.

К сожалению, далеко не все граждане знают, что и сегодня они могут отказаться от лишних услуг. В течение 14 календарных дней с момента заключения договора добровольного страхования (в "период охлаждения") можно потребовать его расторгнуть и вернуть деньги. Заемщик должен по интернету или в офисе страховой компании написать заявление о расторжении договора, и страховщик в течение 10 дней обязан вернуть ему деньги. Банки такую информацию, конечно же, скрывают.

Существует несколько стандартных схем навязывания страховки заемщику. Например, сотрудники банка говорят, что можно не подписывать договор на страховку, но якобы в этом случае кредит не будет одобрен. Поскольку банк не должен обосновывать причину отказа в выдаче займа, сложно доказать, что права заемщика нарушены. В некоторых банках, наоборот, вообще ни слова не говорят о страховке, включенной в кредит. Просто на распечатанном бланке договора сами ставят галочку в пункте "Согласен на добровольное страхование по такой-то программе". Банкиры пользуются тем, что мало кто вчитывается в кредитный договор и просчитывает ежемесячные платежи по кредиту.

Другие кредитные менеджеры запугивают клиентов - грозятся увеличить проценты по кредиту, если их клиент в "период охлаждения" расторгнет страховой договор. "Это не более чем слова. Банки не имеют права менять условия кредита после заключения кредитного договора", - объясняет Костиков. По его мнению, теперь, когда банкам будут грозить большие штрафы, ситуация изменится и клиенты избавятся от лишней "нагрузки".

Официально

Пресс-служба Банка России:

Банк России в целом поддерживает предложенные законодательные изменения, поскольку они способствуют защите прав заемщиков при потребительском кредитовании, в том числе и в случае предложений им дополнительных услуг. Введение указанного регулирования также позволит устранить имеющиеся сложности в правоприменительной практике. Безусловно, изменения в регулировании не исключают возможности недобросовестных действий отдельных кредиторов. Банк России проверяет соблюдение требований Закона "О потребительском кредите (займе)" и в случае выявления нарушений применяет к кредиторам меры, предусмотренные законодательством.