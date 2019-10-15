Бастрыкин: В России создана единая база ДНК-следов

Следственный комитет России пополняет единую базу ДНК-следов, которая помогает в раскрытии преступлений, сообщил в интервью "Российской газете" председатель Следственного комитета РФ, генерал юстиции Александр Бастрыкин.

По его словам, сейчас возможности ДНК-исследований следов, оставленных на месте происшествия, играют ключевую роль в раскрытии и расследовании преступлений, в том числе так называемых серийных.

"Экспертами СК России накоплен положительный опыт выделения генотипа в следах, содержащих микроколичества биологического материала преступника, например в потожировых следах рук на веревках, одежде и других непригодных для традиционной дактилоскопии поверхностях. В результате следы рук приобретают дополнительные возможности по их использованию для установления личности преступника", - отметил глава следственного ведомства. Бастрыкин подчеркнул, что это очень важно, так как следы рук изымаются на каждом третьем преступлении.

"Полученные сведения мы аккумулируем в единый ДНК-учет Следственного комитета. На данный момент по результатам проведенных экспертиз в этот учет введено и проверено 31 988 генетических профилей проверяемых лиц", - сказал глава Следственного комитета РФ.

По его словам, в практике бывает такое, что спустя продолжительное время генетические данные, изъятые с места преступления, совпадают с данными конкретного человека, проходящего по другому уголовному делу. "В текущем году в результате проверок по ДНК-учетам установлена принадлежность следов по 182 преступлениям", - отметил Бастрыкин.

Кроме того он рассказал, что есть несколько нераскрытых преступлений, по которым изымались биологические следы. При их исследовании и определении идентичности ДНК-профилей существует возможность сделать вывод о серийности преступлений. "В этом году мы установили совпадение ДНК-профилей неизвестных преступников по 25 нераскрытым преступлениям, уверен, что их задержание - это вопрос времени", - подчеркнул глава СК РФ.

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