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15.10.2019 15:48
Рубрика: В мире

Британские СМИ сочли борщ российской военной пропагандой

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Британская телерадиовещательная корпорация BBC обратила внимание на скандал вокруг поста в Twitter-аккаунте Russia о том, что борщ - "одно из самых известных и любимых блюд русской кухни". Украинские читатели тут же возмутились по поводу публикации, и в Сети разгорелся скандал.

Фото: Наталья Айриян/РИА Новости
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"Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени", - написали британские журналисты.

Надо отметить, что принадлежность борща вызывала споры и раньше, а после украинского Майдана и событий в Крыму и в Донбассе этот вопрос стал одним из самых болезненных. Еще в 2016 году известная российская писательница Татьяна Толстая комментировала споры вокруг борща в своем ЖЖ-блоге:

"Оглушительный гвалт можно было слышать в блоге Eda.ru, опубликовавшем рецепты "Шести русских борщей" - не одного какого-то там завалященького, а целых шести, - написала Толстая. - Рев реактивного двигателя показался бы комариным писком на фоне страшного коллективного крика представителей братского народа!

Братский украинский народ опять отрицал узы:

а) кровные,

б) языковые,

в) исторические,

и сообщал братскому русскому народу, что народ русский украл и присвоил:

Блогеры сравнили стоимость продуктов в России и на Украине

а) матрешку,

б) самовар,

в) валенки,

г) флаг,

д) самоназвание Россия,

е) пельмени,

а теперь вот и борщ; а также тыкал русскому народу претензию, что он - финн, и до 18 века говорил по-татарски, и что суп его, щи, состоит из жидкой воды да чахлой капусты, вот и ешьте свою похлебку, кацапы, а наш борщ не замайте".

В мире Европа Великобритания
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