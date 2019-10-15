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15.10.2019 12:29
Рубрика: Культура

Челентано возвращается на экраны с новым шоу

Текст: Нива Миракян (Рим)

Любимчик публики, самый харизматичный итальянский певец, актер и шоумен Адриано Челентано возвращается на голубые экраны с новым шоу.

81-летний "человек на шарнирах" (прозвище Челентано) решил войти в одну и ту же реку дважды после того, как его широко разрекламированное шоу "Адриан" было закрыто на четвертом выпуске из-за неожиданно низких рейтингов. Речь шла о 13-серийном анимационном проекте, нарисованном в стиле киберпанк. Его реализация заняла около 10 лет и обошлась создателям в несколько десятков миллионов евро. Главный герой - часовщик Адриан внешне как две капли воды похожий на Челентано (по первой профессии певец был часовщиком).
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Первый выпуск обновленного шоу, которое будет переименовано в "Адриано", выйдет в эфир 7 ноября на всем том же Canale 5. Ожидается, что на этот раз проект станет рейтинговым за счет личного участия в нем Маэстро и медийных персонажей, а также полтиков первого эшелона.

"Адриано - великая личность, поэтому было бы справедливо дать ему второй шанс. Мы работаем над тем, чтобы делать проект, в котором он будет принимать постоянное участие. Мы хотим, чтобы он вернулся и делал бы то, что он должен был делать", - пояснил Пьер Паоло Берлускони, руководитель медиахолдинга Mediaset, в который входит Canale 5.

Культура Кино и ТВ Мировое кино В мире Европа Италия
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