Чем грозит рублю рекордная скупка золота Россией, Китаем и Турцией

Валерий Кушанин, начальник отдела инвестиционных стратегий "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":

- Спрос на золото в этом году со стороны центробанков набирает обороты не только в РФ, но и в Китае и Турции. Ведущие мировые центральные банки приобрели свыше 57 тонн золота, доведя его до небывалой величины 34,38 тысячи тонн.

ЦБ РФ в этом году вышел на рекордные показатели по покупке золота и на 1 октября 2019 года его объем в международных резервах РФ составляет свыше 2242 тонн. Прирост с начала года - 128,64 тонны.

Но это не означает что ЦБ решил избавиться от активов, номинированных в долларах и евро. Увеличение доли золота свидетельствует о том, что мировая экономика в последнее время стала очень политизирована, на первый план вышли "пошлинные войны" и протекционизм, арест или заморозка активов в одностороннем порядке со стороны США и его союзников (примером тому - Иран и Венесуэла). И рост золота в активах ЦБ считаю временным до нормализации отношений, но сколько потребуется времени сказать сложно.

Что касается курса рубля, то на него влияют два основных фактора, внутренний - денежно-кредитная политика ЦБ РФ и внешний - притоки/оттоки зарубежного капитала. Поэтому связывать динамику курса рубля с ростом запасов ЦБ в золоте, считаю, не совсем корректно. Безусловно, связь есть, но больше косвенная. Рост золотовалютных резервов дает больше уверенности по отношению к нашей валюте.

Но не думаю, что цифры по объему покупки золота ЦБ играют определяющую роль в динамике валютного рыка. Скорее, нужно смотреть от обратного: как быстро будет расти стоимость золота при ослаблении валюты и причины ее ослабления.

Основным фактором ослабления может служить рост инфляции, даже скорее резкий рост инфляции. Сейчас же мы наблюдаем очень низкие темпы инфляции в еврозоне и слабую динамику в США. Стоит отметить, что некоторые инвестдома даже видят риск дефляции. И, в связи с этим, тенденция отрицательных ставок продолжится и далее.

Золото определенно нужно держать в своем портфеле, но возникает вопрос в каком виде? Золото как класс активов есть в разных вариантах: слитки, монеты, обезличенные металлические счета и т.д. Но самым надежным я его не назвал бы. К этому вопросу я бы подошел философски и выбрал самый лучший и надежный класс активов - образование и здоровье.