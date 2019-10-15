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15.10.2019 06:07
Рубрика: В мире

Данные о счетах адвоката Трампа оказались у властей Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP
Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP

Сведения о банковских счетах адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани оказались в распоряжении прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк. Следователи выясняют, в каких сделках Джулиани участвовал на Украине и с кем встречался, пишет The Wall Street Journal.

Фото: EPA
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В частности, власти интересуются, какую работу фирма Джулиани выполняла для мэра Киева Виталия Кличко. Сам Джулиани заявил, что ничего не знает о проведении расследования.

Американский лидер интересовался слухами, согласно которым на Украине могла находиться пропавшая электронная переписка экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Для того, чтобы проверить эти слухи, Трамп направил на Украину своего адвоката Рудольфа Джулиани. Также глава Соединенных Штатов с помощью своего юриста призывал Киев инициировать расследование в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена Хантера, работавшего на Украине в крупном газовом холдинге. В этой связи Трампа обвиняют в оказании давления на его украинского коллегу Владимира Зеленского.

В мире США Начало процедуры импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп
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