Данные о счетах адвоката Трампа оказались у властей Нью-Йорка

Сведения о банковских счетах адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани оказались в распоряжении прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк. Следователи выясняют, в каких сделках Джулиани участвовал на Украине и с кем встречался, пишет The Wall Street Journal.

В частности, власти интересуются, какую работу фирма Джулиани выполняла для мэра Киева Виталия Кличко. Сам Джулиани заявил, что ничего не знает о проведении расследования.

Американский лидер интересовался слухами, согласно которым на Украине могла находиться пропавшая электронная переписка экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Для того, чтобы проверить эти слухи, Трамп направил на Украину своего адвоката Рудольфа Джулиани. Также глава Соединенных Штатов с помощью своего юриста призывал Киев инициировать расследование в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена Хантера, работавшего на Украине в крупном газовом холдинге. В этой связи Трампа обвиняют в оказании давления на его украинского коллегу Владимира Зеленского.