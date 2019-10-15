Делегация Всероссийского детского центра "Океан" прибыла в провинцию Сычуань

Россияне посетят древний храмовый комплекс Ухоусы, музей города Чэнду, древнейшее гидротехническое сооружение Дуцзянъянь и исследовательский центр по разведению больших панд.

Руководитель делегации Геральд Рыбкин напомнил о том, что у Всероссийского детского центра "Океан" - давние связи с провинцией Сычуань. В 2008 году после разрушительного землетрясения в Сычуани "Океан" принял на реабилитацию и отдых многих детей из пострадавших от удара подземной стихии районов.