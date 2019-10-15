Депутатов смогут лишать постов за нарушения

За повторное нарушение своих обязанностей депутат Госдумы может быть лишен руководящей должности - в комитете или во фракции. Постановление об этом приняла нижняя палата парламента на своем заседании.

- Если нарушение совершено впервые - депутату будет объявлено предупреждение, - пояснил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин. А за рецидив могут лишить поста в комитете или фракции, уточнил он.

- Эта информация будет полностью открыта для граждан - размещена на официальном сайте Госдумы и в "Парламентской газете", - добавил председатель нижней палаты.

Такое наказание может грозить народному избраннику, если он не предпринял действия по предотвращению конфликта интересов или разгласил служебную информацию, отметил Вячеслав Володин.

- Если мы говорим об ответственном отношении к своим обязанностям, то необходимо начинать с себя, - подчеркнул спикер.