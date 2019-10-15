Диетолог назвала самые полезные сухофрукты

Сухофрукты могут принести пользу организму при грамотном употреблении. О том, как выбирать этот продукт, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Ее рекомендации приводит "Вечерняя Москва". В публикации, в частности, говорится, что в сухофруктах содержится больше витаминов, микро- и макроэлементов, чем в свежих фруктах. Речь, например, идет о калии, который полезен для сердечно-сосудистой системы и магнии, нормализующем давление и работу нервной системы. Однако из-за высокого содержания фруктозы и сахарозы этот продукт считается очень калорийным. А пищевые волокна в сухофруктах могут привести к повышенному метеоризму.

Наиболее полезными врач-диетолог считает чернослив и темный изюм.

- Они содержат много антиоксидантов, богаты антоцианами, полифенолами, тормозят старение и оздоравливают сердечно-сосудистую систему, благотворно влияют на глаза. Но надо помнить, что изюм содержит сахара больше, чем все остальные сухофрукты. Сушеный чернослив имеет слабительный эффект, курага - мочегонный. Яблоки содержат много калия. Инжир стабилизирует биопроцессы в щелочной направленности, - говорит она.

А, например, манго, в котором содержится бета-каротин, благотворно влияет на кожу и слизистые. Также манго оказывает противовоспалительное действие и улучшает зрение. А вот "овощные чипсы", по мнению Елены Соломатиной - не более, чем маркетинговый ход. Дешевле купить и высушить овощи самому.

Елена Соломатина рекомендует перед употреблением в пищу омыть сухофрукты, а затем добавить их в кашу или творог. Их можно залить водой для мягкости, но не горячей. Кипяток разрушает содержащиеся в сухофруктах витамины.

- Не покупайте "красивые" курагу, финики и чернослив. Насыщенный яркий цвет и блеск говорят о том, что, скорее всего, их обработали для увеличения срока сохранности и придания "товарного вида" сернистым газом, парафином или маслом. Лучше приобрести и съесть более бледные и "засушенные", а не "сочные" сухие фрукты. Но на них не должно быть плесени, - предупреждает эксперт.