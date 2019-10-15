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15.10.2019 07:00
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала, как не потолстеть за зиму

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чем меньше солнечного света, чем холоднее на улице, тем больше хочется побаловать себя чем-то вкусным. Диетолог Елена Соломатина рассказала vm.ru, как питаться, чтобы не набрать лишний вес за осенне-зимний период.

С уменьшением светового дня и постоянно затянутым серыми облаками небом уменьшается количество витамина D, который мы получаем, находясь на солнце. Его недостаток сказывается не только на самочувствии, но и на настроении. Чтобы восполнить его содержание, достаточно съесть небольшой кусочек печени трески или немного любой жирной рыбы. Причем, лучше получить витамин из продуктов питания, нежели из биодобавок: это относится не только к витамину D, но и к другим.

Фото: iStock
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Сладкий торт или пирожное лучше заменить бананом, который быстро поднимет уровень сахара в крови и снимет ощущение усталости. Хорошо зимой позволять себе немного горького шоколада, который содержит магний, улучшающий состояние нервной системы. Суточную норму селена покроют два бразильских орешка, йод в организм поставит хурма или морская капуста.

А еще Елена Соломатина рекомендовала есть побольше кисломолочных продуктов: они содержат триптофан - предшественник "гормона удовольствия". Правда, подслащенные творожки и йогуртами в категорию полезных не входят: это просто десерт.

Кстати, витаминные десерты можно сделать самим. Например, смузи из замороженных ягод и банана - это не только вкусный, но и полезный коктейль. А конфеты из перемолотых в блендере орехов и сухофруктов с медом в небольших количествах не повредят фигуре и поднимут настроение.

Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье Медицина и здоровое питание
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