Достижения "Почты России" в области технологий отмечены престижной премией

По итогам международного конкурса "1С: Проект года" решения "Почты России" в области создания единой системы документооборота и автоматизированного управления заказами названы лучшими в двух номинациях.

Первая номинация - "Самый масштабный проект". На базе программы "1С: документооборот" в "Почте России" была создана единая система электронного документооборота (ЕСЭД). Особенность проекта заключается в беспрецедентном масштабе созданной системы, к которой теперь подключены 36 тысяч рабочих мест во всех регионах России.

В рамках проекта решены уникальные технологические задачи, а также реализован ряд механизмов, направленных на повышение пользовательского удобства, гибкости и точности выполнения операций с документами. Были разработаны специальные механизмы, которые не только обеспечили регулярный оперативный обмен данными, но и получили десятикратный запас производительности на случаи внеплановых массовых рассылок документов по регионам.

Успешная реализация проекта позволила компании выйти на новый уровень эффективности делопроизводства, а также создала качественный экономический эффект от внедрения. Более 35% документов было переведено в электронный вид, на 50% сокращены затраты времени на подбор документов, скорость обмена документами между структурными подразделениями возросла на 10%.

Вторая номинация - "Закупки, снабжение и управление отношениями с поставщиками". Почта России представила проект по разработке и внедрению автоматизированной информационной системы управления заказом для автоматизации рабочих процессов исполнения функций по сбору, подготовке, проведению и учету закупок на поставку товаров для компании.

В общей сложности автоматизацией было охвачено более двух тысяч рабочих мест. За 6 месяцев была автоматизирована и введена в промышленную эксплуатацию подсистема планирования закупочной деятельности, успешно настроена интеграция с ЕИС и ЭТП. Была проведена оперативная доработка нормативных документов "Почты России" под вступившие в силу изменения Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Решение задач, стоявших в рамках проекта, позволило улучшить управляемость и прозрачность процесса закупочной деятельности компании, выстроить единую систему проведения закупочной деятельности на всех уровнях предприятия без отрыва от рабочего процесса предприятия, интеграция его информационные ресурсы со смежными и внешними системами.

"Профессиональное сообщество высоко оценило возможности наших новых систем и сложность проектов. Они стали беспрецедентными по масштабу, а в их реализации принимали участие лучшие эксперты и специалисты 1С индустрии. Общими усилиями мы смогли сделать наши ключевые бизнес-процессы в компании более простыми, интеллектуальными, экономически эффективными и удобными для людей", - отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов АО "Почта России" Сергей Емельченков.