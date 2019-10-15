Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека"

Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд России с просьбой о ликвидации движения "За права человека", которым руководит Лев Пономарев.

Минюст считает, что устав организации не соответствует Гражданскому кодексу, кроме того, поводом для ликвидации стали неоднократные штрафы от Роскомнадзора.

В тексте письма, размещенного на сайте Минюста, говорится, что ведомство просит ликвидировать движение "За права человека", его структурные подразделения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В Верховном суде подтвердили поступление такого запроса. Судебное заседание по этому делу пройдет 14 ноября и будет открытым.

В самом движении заявляют, что будут отстаивать свою позицию в Верховном суде РФ, и в случае необходимости обратятся в Европейский суд по правам человека.

В 2014 году эта организация была признана иностранным агентом.