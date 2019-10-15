Новости

В Волгограде СК возобновил дело о пропавшей в 1989 году целой семьи 18:12
Серийный кроссовер Genesis GV70 сфотографировали на тестах 18:10
На Черноморский флот поступят два гидрографических катера 18:00
Экс-сотрудник ФСИН арестован во Франции по запросу Генпрокуратуры 18:00
В Петербурге эвакуировали людей из бизнес-центра 17:57
Bloomberg: Дедолларизация резервов стоила России 7,7 млрд долларов 17:55
В новгородских школах отменили "звонок для учителя" 17:53
Один человек пострадал при выбросе газа на иркутском химзаводе 17:52
Эксперты назвали тревожные признаки необходимости смены работы 17:35
Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина прооперирована в Москве 17:34
В Замбии слоненок справился со львами 17:34
Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека" 17:32
В Новосибирске таксист выбросил из машины мать с ребенком 17:30
Петербургские зоозащитники требуют запретить кошачьи татуировки 17:30
Заменит ли смартфон компьютерную клавиатуру 17:28
МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год 17:21
Новый терминал С1 заработает в Шереметьево в 2020 году 17:20
Путин подарил кречета наследному принцу Абу-Даби 17:17
Беларусь поставит в Ростовскую область сельхозтехнику 17:10
В Петербурге представят выставку Хельмута Кизеветтера 17:03
Названы самые живописные заброшенные усадьбы в России 17:02
Hyundai Tucson начал раздеваться перед фотошпионами 17:00
Диетолог назвала самые полезные сухофрукты 16:50
Традиции и долговечность: Зачем нужны жетоны в петербургском метро 16:46
Депутатов смогут лишать постов за нарушения 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
15.10.2019 18:00
Рубрика: Происшествия

Экс-сотрудник ФСИН арестован во Франции по запросу Генпрокуратуры

Текст: Александр Степанов

Во Франции по запросу Генпрокуратуры РФ задержали экс-замруководителя Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН РФ Павла Щетинина. Как сообщили в надзорном ведомстве, Щетинин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

В Генпрокуратуре отметили, что в ближайшее время в компетентные органы Франции будут направлены документы для экстрадиции бывшего сотрудника ФСИН в Россию.

Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека"

Щетинин обвиняется в том, что вместе с бывшим начальником центра связи ФСИН Игорем Шайковым и его заместителем Андреем Краснюковым, помогли выиграть аукцион на поставку компьютеров для нужд уголовно-исполнительной системы компании "Атлас". В 2015 году "Атлас" заключил госконтракт на поставку 1500 персональных ЭВМ на сумму более 160 млн рублей. Своими действиями экс-сотрудники ФСИН причинили ущерб бюджету. Фигурантам этого дела предъявлено обвинение по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", Краснюков и Шайков уже арестованы.

Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Генпрокуратура
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год
Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека"
В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за "банковский роуминг"
В России впервые назначен штраф за публикацию фейковых новостей
На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей пять дней назад девушки