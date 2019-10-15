Экс-сотрудник ФСИН арестован во Франции по запросу Генпрокуратуры

Во Франции по запросу Генпрокуратуры РФ задержали экс-замруководителя Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН РФ Павла Щетинина. Как сообщили в надзорном ведомстве, Щетинин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

В Генпрокуратуре отметили, что в ближайшее время в компетентные органы Франции будут направлены документы для экстрадиции бывшего сотрудника ФСИН в Россию.

Щетинин обвиняется в том, что вместе с бывшим начальником центра связи ФСИН Игорем Шайковым и его заместителем Андреем Краснюковым, помогли выиграть аукцион на поставку компьютеров для нужд уголовно-исполнительной системы компании "Атлас". В 2015 году "Атлас" заключил госконтракт на поставку 1500 персональных ЭВМ на сумму более 160 млн рублей. Своими действиями экс-сотрудники ФСИН причинили ущерб бюджету. Фигурантам этого дела предъявлено обвинение по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", Краснюков и Шайков уже арестованы.