Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте

Как отмечается в пояснительной записке к документу, эксперимент предусматривает выпуск и выдачу с помощью МФЦ паспорта гражданина России в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения. Применять его можно будет в столице как для получения государственных и муниципальных услуг, так и коммерческих.

Цель эксперимента - разработать и запустить инфраструктуру выпуска, выдачи и использования такого документа, кроме того - оценить его эффективность.

Подготовительный этап проведения эксперимента начнется 1 декабря 2019 года, а первый этап - 1 марта следующего.

На первом этапе будет выпускаться мобильное приложение.

На втором этапе, который начнется с 1 июля будущего года, - сам паспорт в виде материального носителя с чипом.