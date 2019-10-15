ЕС ввел визовые и экономические санкции против Турции

Совет министров иностранных дел ЕС в понедельник согласился ввести против Турции визовые ограничения и заморозить активы турецких компаний, участвующих в разведке нефтегазовых месторождений у побережья Кипра.

В частности, под рестрикции Евросоюза попали компания Turkish Petroleum Corporation и ее сотрудники.

Предлогом для введения ограничений со стороны Европейского союза стала продолжающаяся разведка Турцией углеводородов на оспариваемом участке шельфа острова Кипр.

Никосия заявляет о том, что турецкая активность ведется в районах исключительной экономической зоны Республики Кипр и тем самым Анкара нарушает суверенитет страны-члена ЕС.

В Анкаре настаивают, что кипрские углеводородные запасы должны принадлежать обеим общинам острова, разделенного на греко- и турконаселенную части.

Напомним, что Турция, которая в 1974 году взяла под свой контроль северную часть Кипра (37 процентов территории), на данный момент является единственной страной, признавшей так называемую Турецкую Республику Северного Кипра.