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15.10.2019 20:00
Рубрика: Экономика

Баллон взят на изготовку

Европа будет наращивать потребление газа, но в дефиците не останется
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
Европейским потребителям может угрожать нехватка газа, полагает глава одной из крупнейших немецких энергетических компаний Uniper Андреас Ширенбек. Скорее всего, ЕС в связи с этим будет закупать у России все больше не только трубопроводного "голубого топлива", но и сжиженного природного газа (СПГ), допускает он. Однако до серьезного дефицита газа в Европе в ближайшие десятилетия точно не дойдет. Вероятно, российский СПГ пока не будет и серьезно конкурировать на европейском рынке с американским - напротив, его могут закупать и сами США.
Растущий спрос на газ в Европе частично покроют поставки по "Северному потоку-2". Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Растущий спрос на газ в Европе частично покроют поставки по "Северному потоку-2". Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Растущий спрос на газ в Европе частично покроют поставки по "Северному потоку-2". Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

По мнению Ширенбека, в перспективе дефицит газа в Европе может достичь 300 миллиардов кубометров в год. Глава Uniper строит свой прогноз в том числе и на том, что добыча собственного газа на континенте снижается (а не только растет его потребление). В первую очередь, по его словам, речь идет о сокращении добычи в Великобритании и Норвегии, создающем заметный разрыв между спросом и предложением.

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Прогнозу Ширенбека по нехватке газа, вероятно, суждено сбыться, однако до этого должно пройти не одно десятилетие, считает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Так, по итогам 2018 года страны Евросоюза импортировали порядка 390 миллиардов кубометров газа, а всего внутри ЕС было потреблено 550 миллиардов кубометров, и это было первое снижение показателя за последние три года (в прошлом году потребление снизилось на 3,4 процента). На долю российского трубопроводного газа на европейском рынке при этом пришлось 36,7 процента, и по объективным прогнозам к 2030 году она должна вырасти до 38 процентов, говорит Пахомов.

Если отталкиваться от прогнозов Минэнерго США, то страны ЕС, а также Норвегия, Швейцария и Исландия смогут нарастить потребление газа на 9,7 процента только к 2050 году. Если прогноз приблизительно верный, то это означает, что ЕС будет потреблять не менее 605 миллиардов кубометров в год. Во многом это связано с достаточно эффективным развитием в ЕС направлений по выработке энергии из возобновляемых источников (ВИЭ), подчеркивает Пахомов. Таким образом, заявления о столь высоком дефиците газа, по мнению аналитика, пока стоит считать преувеличенными.

Но ЕС в любом случае постепенно будет наращивать внутреннее потребление газа, уверен Пахомов. Так, оптовые цены на газ в Европе сейчас низкие. А чем дешевле становится газ, тем менее выгодным становится строительство новых мощностей ВИЭ, стоимость которых пока не может в полной мере конкурировать с газом, указывали ранее в Аналитическом центре при правительстве РФ.

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Частично этот спрос покроют поставки по находящемуся в финальной стадии строительства газопроводу "Северный поток - 2". Заявления Ширенбека можно рассматривать и как вербальную поддержку проекта (Uniper - один из его инвесторов). В последнее время "Северный поток - 2" оказался под давлением. Так, Дания до сих пор не выдала разрешение ни по одному из трех вариантов прокладки подводного участка проекта в ее исключительной экономической зоне. Эти шаги в российском минэнерго и в "Газпроме" связывают в том числе и с геополитическим противодействием проекту.

Еще один источник покрытия европейского спроса на газ - поставки СПГ. В прошлом году доля СПГ на европейском рынке составила 8 процентов, ведущими поставщиками были Катар, Россия, Нигерия, Алжир и Египет, говорит Пахомов. Однако по результатам первых месяцев 2019 года можно судить о том, что поставки из Катара и Алжира начали снижаться, и часть рынка перетянул на себя российский СПГ, в первую очередь благодаря запуску новых производственных мощностей и привлекательной ценовой политике.

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У США тоже есть планы по поставкам собственного СПГ в Европу. Однако американский газ пока не конкурент ни российскому, ни катарскому газу, говорит Пахомов. За 2018 год в Евросоюз поставлено 72 миллиарда кубометров СПГ: 23 из Катара, по 13 из Алжира и Нигерии, 6,7 миллиарда из России, а из США - 3,7 миллиарда кубометров. При этом по итогам февраля 2019 года Россия поставила крупнейший объем СПГ в Европу, за счет чего стала номером один среди всех поставщиков сжиженного газа, отмечает Пахомов. Поэтому пока что говорить о том, что в ближайшие годы у российских поставщиков СПГ может возникнуть серьезная конкуренция именно с американскими компаниями, не представляется возможным, уверен аналитик. При этом в целом сам по себе мировой рынок СПГ имеет очень подвижную структуру, российский газ за счет выгодной цены может быть интересен любым потребителям, в том числе и самим американцам, подчеркивает Пахомов. Так, в прошлом году в американский Бостон было отправлено несколько судов с партиями СПГ из России.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа
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