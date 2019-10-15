Российская фигуристка Алена Косторная выиграла свой первый взрослый турнир - "Финляндия Трофи" в Эспоо.

По сумме двух программ 16-летняя Косторная набрала 234,84 балла и обошла более опытную соотечественницу, чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву (212,53).

Алена - это еще одна воспитанница Этери Тутберидзе. От других юных звездочек - Александры Трусовой и Анны Щербаковой - Косторная всегда отличалась более женственным катанием. Но в ее арсенале не было четверных. Зато теперь есть сложнейший женский прыжок - аксель в 3,5 оборота.

- Я выучила этот элемент два года назад. Потом потеряла его и не могла восстановить. Сейчас он стал неплохо получаться. Поэтому испытываю и радость, и чувство выполненного долга, - приводит слова Косторной пресс-служба ФФККР. - Но для меня это все равно сложный прыжок. Требует концентрации и контроля.