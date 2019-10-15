Франция и Португалия допустили осечки в матчах отбора Евро-2020

Накануне состоялись последние октябрьские матчи в квалификации чемпионата Европы-2020. Результаты этих девяти встреч стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Мало кто мог предположить, что финалисты чемпионата Европы-2016 французы и португальцы столкнутся с проблемами в нынешнем отборочном цикле. Группы у них, скажем прямо, не самые сложные. Да и сами они за последние годы стали только сильнее. Те же "трехцветные" годом ранее выиграли первенство планеты, а Криштиану Роналду и компания завоевали первый в истории трофей Лиги наций.

Сыграв вничью с турками, сборная Франции упустила шанс досрочно выйти на чемпионат Европы

Но пока выходит так, что в квалификации к Евро-2020 что французы, что португальцы испытывают сложности. Команда Дидье Дешама никак не может захватить лидерство в своей группе. На неделе у нее был неплохой шанс выйти на первое место, но помешала Турция. Ведя 1:0 и создав кучу моментов у чужих ворот, "трехцветные" упустили победу. Гол Кана Айхана на 81-й минуте принес гостям ничью - 1:1.

За два тура до конца отборочного цикла у французов и турок равное количество очков - по 19. При этом "янычары" опережают соперника за счет личных встреч.

- Турция забила почти так же, как в первом матче. Мы могли этого избежать, - считает Дешам. - Франция создавала моменты, но подвела реализация. Нужно было действовать более хладнокровно. Жаль, не удалось перехватить лидерство. Придется поработать в ноябре.

Не сомневается в выходе французской сборной на Евро-2020 форвард Оливье Жиру, забивший оба гола своей команды в матчах с Исландией и Турцией.

- Мы провели хороший матч, были лучше турок. У нас было достаточно моментов, но не хватило везения, - сказал Жиру. - По правде говоря, я не узнал ту турецкую команду, который мы проиграли на выезде в первом туре. При этом сильно расстраиваться не стоит. Осталось набрать два очка, чтобы выйти на Евро. Уверен, мы это сделаем.

Сохраняет шансы на участие в Евро-2020 из этой группы еще одна команда - Исландия. Благодаря домашней победе над Андоррой (2:0) островитяне сократили отставание от Франции и Турции до четырех очков.

Первое поражение в отборочном цикле потерпели действующие чемпионы Европы португальцы. Криштиану Роналду и компания уступили в гостях Украине (1:2), обеспечившей себе участие на Евро-2020.

Благодаря этой победе команда Андрея Шевченко не только гарантировала себе выход в финальную стадию турнира, но и первое место в своей группе. Сейчас в активе украинской сборной 19 очков. Нагнать их может Португалия, если она выиграет в двух оставшихся матчах, а "жовто-блакитные" не наберут ни одного балла. Но при равенстве выше за счет личных встреч окажется Украина.

- Вы сами видели, что было на поле, какой был счет после стартовых минут. Мы плохо начали, отсюда и такой результат, - отметил главный тренер португальской сборной Фернанду Сантуш. - Во втором тайме ребята задвигались и стали создавать моменты, но у нас все равно не все получалось.

Несмотря на поражение, этот матч стал знаковым для лидера и капитана португальской команды Криштиану Роналду. Гол в ворота украинцев стал для форварда "Ювентуса" 700-м в карьере. Роналду - шестой футболист в истории, достигший этой отметки. Что касается статистики в поединках за сборную, то теперь в активе Криштиану 95 мячей. До мирового рекорда по этому показателю, который принадлежит иранцу Али Даеи, - осталось 14 голов.

- Спасибо моим товарищам и тренерам, которые помогли мне стать тем, кем я есть. Разочарован, что не победили, но я все равно горжусь командой, - подчеркнул Роналду. - Если честно, не в курсе, сколько у меня рекордов. Нужно просто наслаждаться моментом. Все это получается само собой. Я не ищу рекорды, они сами меня находят. Все происходит естественно, без навязчивой идеи.

За вторую путевку из этой группы на Евро-2020 с Португалией поборется Сербия. Благодаря выездной победе над Литвой (2:1) команда Любиши Тумбаковича сократила отставание от конкурента до одного очка. В оставшихся двух матчах Португалия встретится с литовцами и Люксембургом, а Сербия - с Люксембургом и Украиной.

Реабилитировались перед своими болельщиками за поражение от Чехии (1:2) англичане. Команда Гарета Саутгейта не оставила никаких шансов болгарам, разгромив соперника на его поле с неприличным счетом 6:0. По два мяча записали в свой актив Росс Баркли с Рахимом Стерлингом, еще по мячу провели Маркус Рэшфорд и Гарри Кейн.

Благодаря победе Англия единолично возглавила группу "А" с 15 очками. На втором месте идут чехи (12 баллов), на третьем - Косово (11 очков).