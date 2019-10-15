Футболисты РК и КНДР сыграли "в самую странную ничью" на пути к ЧМ-2022

Английская телерадиовещательная компания ВВС накануне матча сборных Южной и Северной Кореи в Пхеньяне назвала предстоящую встречу в рамках отборочного турнира по ЧМ-2022 "самой странной игрой". Британские журналисты так отреагировали на нежелание властей КНДР вести прямую трансляцию встречи, а также не пускать туда южнокорейских болельщиков и журналистов вообще. В итоге матч закончился нулевой ничьей, но игра прошла достаточно нервно, а странностей оказалось больше, чем ожидали.

В азиатском сегменте отборочного тура к ЧМ-2022 сегодня в Пхеньяне сошлись два лидера группы Н. У сборных Юга и Севера было равное количество очков, они шли без поражений, а остальные соперники по группе - Шри-Ланка, Ливан и Туркменистан - выполняют роль скорее статистов, пока обе Кореи решают, кто из них станет лидером. Встреча двух лидеров, причем двух Корей, да еще когда туда не пустили журналистов и южнокорейских зрителей привлекла внимание мировых СМИ куда больше, чем можно было бы ожидать от обычной отборочной игры. Даже президент ФИФА, судя по слухам, тоже прилетел в Страну чучхе.

Правда необычные моменты продолжились и дальше. Оказалось, что на большом стадионе имени Ким Ир Сена, куда вмещается около 50 тысяч человек, в этот день, несмотря на весь ажиотаж, собрались лишь несколько десятков человек - в первую очередь зарубежные дипломаты и чиновники ФИФА. Власти КНДР решили провести встречу вообще без зрителей (если не считать дипломатов), в том числе и без своих.

Встреча так и прошла при пустых трибунах. Южнокорейское информагентство "Енхап", ссылаясь на чиновников Федерации футбола Республики Корея, которые были на матче, рассказало, что игра прошла достаточно нервно. В первой половине встречи игроки Юга и Севера немного потолкались и поговорили на повышенных тонах, но арбитрам удалось пресечь стычку. Во втором тайме сначала южане попытались надавить, опираясь на своих европейских легионеров типа Сон Хын Мина и Хван Ы Чжо, а затем в атаку пошли северяне, у которых, кстати, Хван Гван Сон выступает теперь за "Ювентус". Игра шла достаточно жестко, потому судье пришлось неоднократно доставать "горчичники". В итоге по две желтых карточки получили обе стороны.

Впрочем, это стало единственным результатом, до самого конца встречи на табло так и остались нули. В итоге по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей сборная Южной Кореи, от которой большинство экспертов ждали победы, осталась на первой строчке группы Н. Команда КНДР по-прежнему идет вторая.

В целом встреча из-за действительно странной организации и проведения несколько разочаровала. В предыдущий раз Юг и Север играли в футбол в Пхеньяне аж 29 лет назад. Потом шанс был приехать в столицу КНДР у южан в 2008 годк, когда Юг и Север также были в одной и той же отборочной группе, но тогда власти Северной Кореи упорно отказывались у себя вывешивать флаг Республики Корея и играть ее гимн. ФИФА же напомнила, что правила для всех едины, а потому "домашний" матч северокорейцев играли в китайском Шанхае. Теперь КНДР согласилась на гимн и флаг Юга, а также на игру в своей столице, но решила, что лучше будет провести встречи при пустых трибунах. Остается надеяться, что следующее межкорейское дерби, которое пройдет 4 июня следующего года, но уже в Южной Корее, удастся посмотреть в прямом эфире всем желающим болельщикам.

В ФИФА же, комментируя отсутствие северокорейских зрителей, лишь развели руками: "Организация и продажа своих билетов находится полностью в руках принимающей стороны, мы не можем их заставлять собирать трибуны", - сказали в Международной федерации футбола.