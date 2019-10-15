Galaxy S10 взломали при помощи дешевой наэкранной пленки за 200 рублей

Смартфон Samsung Galaxy S10, несмотря на статус флагмана именитого корейского бренда, с самого момента релиза преследовали неприятности по части проблем безопасности. Уже в первые дни продаж блогеры начали издеваться над функцией разблокировки с помощью лица, а затем пользователи начали жаловаться на то, что гаджет живет самостоятельной жизнью и совершает звонки, находясь в сумке или в кармане.

С патчами и обновлениями производитель постепенно залатал все обозначенные дыры в безопасности, но теперь стало известно об еще одной уязвимости.

Как пишет Sammobile, один из обладателей "десятки" наклеил на дисплей своего аппарата защитную пленку, которую он заказал в интернете за 3 доллара (около 200 рублей). После этого подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков стал разблокировать устройство, независимо от того, кто прикладывает палец.

В данный момент средний ценник на Galaxy S10 в версии 8/128 Гб в сервисе Яндекс.Маркет стартует с отметки в 42630 рублей. При таком нескромном прайсе было бы вдвойне обидно потерять личные данные из-за дешевого аксессуара.

В Samsung заявили, что занимаются расследованием всех обстоятельств данной ситуации. Остается только надеяться, что эту неприятность тоже можно будет "победить" софтверными методами.