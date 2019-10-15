"Газпрому" принудительно отключили импортную технику через спутник

"Газпром" столкнулся с дистанционным отключением австрийских компрессоров LMF через спутник. Теперь, чтобы решить проблему, компании придется закупать российское оборудование.

Об инциденте стало известно на совещании по сотрудничеству "Газпрома" с предприятиями Татарстана, сообщает "Интерфакс".

"Компрессоры стоят мертвым грузом, не работают, просто в металлолом превратились", - цитирует агентство слова начальника департамента N335 Павла Крылова.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов уточнил, что новых установок для замены неработающего оборудования потребуется достаточно много. Они будут закуплены в России.