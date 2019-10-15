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15.10.2019 18:51
Рубрика: В мире

Ангел-хранитель уволился

Глава личной охраны Папы Римского подал в отставку
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
Папа Римский лишился своего "ангела хранителя" - так называли главу его личной охраны Доменико Джани, не отходившего от Франциска ни на шаг с первого дня его жизни в Ватикане в 2013 году. После 20 лет службы в ватиканской жандармерии Джани был вынужден подать в отставку в связи с утечкой в СМИ данных, бросивших тень на сотрудников папского престола.
Доменико Джани не отходил от Франциска ни на шаг с первого дня его понтификата. Фото: AP Доменико Джани не отходил от Франциска ни на шаг с первого дня его понтификата. Фото: AP
Доменико Джани не отходил от Франциска ни на шаг с первого дня его понтификата. Фото: AP

Напомним, что в начале октября полиция Ватикана начала расследование финансовой деятельности Государственного секретариата Святого Престола, который хранит на счетах в швейцарских банках благотворительные пожертвования католиков со всего мира. По данным Financial Times, следствие пыталось выяснить, как случилось, что 200 миллионов долларов пожертвований, которые хранились на этих счетах, были потрачены на строительство 49 элитных квартир в лондонском районе Челси.

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В рамках расследования были проведены обыски в некоторых подведомственных Святому Престолу учреждениях. В них участвовали и подчиненные Доменико Джани. Составленный им после этого список имен подозреваемых таинственным образом попал в редакцию итальянского еженедельного журнала L'espresso и был опубликован. Это вызвало небывалый скандал в Ватикане. Папа Франциск сравнил утечку со смертным грехом, поскольку, как процитировал директор ватиканского пресс-бюро Маттео Бруни, "она наносит ущерб достоинству людей и презумпции невиновности". В начале недели пресс-бюро выпустило сообщение, что виновных не нашли, но, поскольку документ находился в жандармерии, ее комендант Доменико Джани подал прошение об отставке "хотя он не несет никакой ответственности за происшедшее".

Это не первый скандал с утечками в СМИ секретных данных Святого Престола. По иронии судьбы именно Джани - учитель по образованию, работавший в итальянских спецслужбах, - занимался расследованием "дела воронов", то есть папского камердинера Паоло Габриэле и его помощников, которые похитили документы со стола Бенедикта XVI и передали их журналисту Джанлуиджи Нуцци. После этого были приняты серьезные меры, чтобы избежать повторения той истории. Весь обмен документацией теперь отслеживает специалист по противодействию шпионажу. Но это не помогло.

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Доменико Джани возглавил ватиканскую жандармерию в 2006 году. Во главе делегации этого ведомства приезжал в Москву и Санкт-Петербург. Он охранял двух Пап - Бенедикта XVI и Франциска, с которым пришлось особенно непросто, поскольку, как рассказал в одном из интервью сам Доменико Джани: "При Папе Франциске нам пришлось пересмотреть многие принципы нашей работы. Мы знаем, что Папа хочет быть как можно ближе к людям, но при этом он понимает всю сложность наших задач". Особенно напряженной бывает работа жандармерии по средам, во время папских генеральных аудиенций на площади Святого Петра. В них принимают участие десятки тысяч человек. Перед встречей с верующими и после нее Папа долго объезжает все секторы, приветствуя собравшихся, иногда выходит из папамобиля, чтобы пообщаться с людьми. Иногда он принимает угощение, которое ему предлагают. Найти замену Доменико Джани будет непросто.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

В мире Европа Ватикан Папа Римский Франциск
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