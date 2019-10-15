Глава Пентагона обвинил Турцию в освобождении боевиков ДАИШ

Глава Пентагона Марк Эспер считает, что Турция ответственна за потенциальное возрождение ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"), возможные военные преступления и гуманитарный кризис в Сирии. По его словам, военная операция Анкары привела к освобождению многих содержавшихся под стражей боевиков.

Последствиями турецкой военной кампании, отмечает министр, стали многочисленные жертвы, разрушения, большое число беженцев, снижению уровня безопасности и появление дополнительной угрозы для американских солдат. "Существует также угроза того, что мы будем втянуты в более масштабный конфликт", - добавил Эспер.

Напомним, девятого октября Турция начала военную операцию на севере Сирии, стремясь вытеснить оттуда отряды курдов, которые на протяжении последних лет были в этом районе союзниками США в операциях против террористической группировки ДАИШ. Вашингтон в связи с этим объявил о передислокации своих подразделений с севера Сирии, где проходит активная фаза операции турецкой армии.