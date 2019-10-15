Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко

На заседании 24 октября Госдума планирует рассмотреть вопрос о даче согласия на снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко. Это связано с делом об административном правонарушении, следует из проекта постановления ГД.

Для того, чтобы привлечь депутата к административной ответственности, необходимо разрешение палаты на снятие депутатской неприкосновенности.

Документ, который опубликован в думской базе данных, является ответом на запрос генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Согласно документу, предлагается дать согласие на лишение неприкосновенности и на направление в суд возбужденного в отношении Герасименко дела об административном правонарушении.

В проекте упоминается статья 12.24 КоАП, которая устанавливает наказание за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Нарушения по этой статье грозят штрафом от 10 тыс. до 25 тыс. рублей или лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

На заседании 24 октября, как предполагается, выступит генпрокурор РФ. Затем слово возьмет глава профильной думской комиссии Отари Аршба, после чего трибуна будет предоставлена самому Герасименко. Перед голосованием предусмотрены также ответы на вопросы депутатов, выступления представителей фракций.

Ранее сообщалось, что Герасименко в июне за рулем своего автомобиля сбил мотоциклиста в Москве и якобы покинул место ДТП. Позднее сам депутат подтвердил факт происшествия, но не сокрытие с места аварии. При этом он отметил, что значительных травм никто не получал. По его словам, врачи скорой помощи отвезли пострадавшего в больницу для осмотра, но не нашли ничего угрожающего для его здоровья. В столичной Госавтоинспекции при этом подтвердили журналистам факт ДТП, не уточнив подробности аварии.